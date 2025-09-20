حمید مطهری: فولاد با کار گروهی و انرژی بازیکنان جوان به پیروزی رسید

به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان در دیداری حساس با نتیجه ۱-۰ برابر خیبر خرم‌آباد به پیروزی رسید و پس از مسابقه، حمید مطهری به‌جای یحیی گل‌محمدی در نشست خبری حاضر شد.

مطهری در ابتدای صحبت‌های خود از هواداران فولاد تشکر کرد و گفت: هواداران ما واقعاً فوتبال را درک می‌کنند و با حمایت‌شان انرژی فوق‌العاده‌ای به تیم دادند.

او درباره بازی افزود: تیم خیبر بسیار قابل احترام است و با تمام توان بازی کرد، اما فولاد فوتبال شناور و سیالی ارائه داد. با برنامه و پاس‌های پی‌درپی توانستیم از یک فرصت استفاده کنیم و به گل برسیم.

دستیار گل‌محمدی به شرایط اخیر فولاد اشاره کرد: سه هفته ابتدایی فصل تنها یک امتیاز داشتیم و شایسته امتیازهای بیشتری بودیم. با نمایش قابل احترام هفته گذشته برابر پرسپولیس و تلاش امروز بازیکنان، بالاخره به سه امتیاز رسیدیم.

مطهری همچنین به حضور بازیکنان جوان در تیم بزرگسالان اشاره کرد: این روند از پارسال آغاز شد. بازیکنان جوانی مانند یوسف ابوالفضل‌زاده، عطار، آرش اکبرزاده و عرشیا انرژی زیادی به تیم دادند. حضورشان نویدبخش آینده‌ای روشن برای باشگاه است.

او درباره مدیریت چالش‌های تیم توضیح داد: دو روز مانده به بازی دو بازیکن خوب را از دست دادیم، اما تیم با کار گروهی نشان داد که می‌تواند بر مشکلات غلبه کند.

مربی فولاد خوزستان درباره عملکرد بازیکنان در پست‌های غیرتخصصی و نفرات کلیدی افزود: ساسان انصاری و دیگر بازیکنان باتجربه و جوان با جان و دل برای موفقیت تیم تلاش کردند و همین ویژگی کلید عبور ما از موانع بود.

مطهری در پایان جمع‌بندی کرد: فولاد تیمی است که با کار گروهی و تعهد بازیکنان، چه جوان و چه باتجربه، می‌تواند چالش‌ها را پشت سر بگذارد و موفق شود.

