به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی در کنفرانس خبری پس از بازی هفته چهارم لیگ برتر گفت: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم و این برد را به باشگاه بزرگ فولاد تبریک می‌گویم. ما شناخت کامل از فولاد داشتیم و خودمان را برای اتفاقات بازی آماده کرده بودیم. توانستیم در دقایقی که احساس می‌کردیم فولاد کنترل بازی را در دست دارد، بازی را مدیریت کنیم.

او افزود: نیمه اول را خیلی خوب کنترل کردیم، اما در نیمه دوم و در شرایطی که بازی در دست ما بود، روی اشتباه خودمان فولاد به گل رسید. در ادامه تلاش کردیم از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم و موقعیت‌هایی هم ایجاد کردیم که یکی از آن‌ها به دلیل اختلاف چند سانتی‌متر مردود شد.

رحمتی درباره موقعیت‌های پایانی تیمش گفت: اواخر بازی می‌توانستیم گل بزنیم و تیم فولاد را تحت فشار قرار دادیم. فولاد تیم کوچکی نیست و با بازیکنان بزرگ و پرهزینه، تیم قدرتمندی است، اما متاسفانه نتوانستیم امتیاز بگیریم. به بازیکنانم خسته نباشید می‌گویم و باید یاد بگیریم طبق اهدافی که در هفته داریم، وارد بازی شویم. دستیابی به هدف ما، یک پیروزی برای کل مجموعه است.

او در پایان اضافه کرد: از هواداران تشکر می‌کنم که امروز به استادیوم آمدند. شرمنده‌شان شدیم که نتوانستیم خوشحالی را به آن‌ها هدیه دهیم، اما سعی می‌کنیم در هفته‌های آینده جبران کنیم.

