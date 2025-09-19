رحمتی: صدر جدول را از دست دادیم اما از تلاش تیمم راضیام
سرمربی خیبر خرمآباد پس از شکست تیمش مقابل فولاد خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر، ضمن تبریک به میزبان، از عملکرد بازیکنانش تقدیر کرد و وعده جبران در هفتههای آینده را داد.
به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی در کنفرانس خبری پس از بازی هفته چهارم لیگ برتر گفت: به هر دو تیم خسته نباشید میگویم و این برد را به باشگاه بزرگ فولاد تبریک میگویم. ما شناخت کامل از فولاد داشتیم و خودمان را برای اتفاقات بازی آماده کرده بودیم. توانستیم در دقایقی که احساس میکردیم فولاد کنترل بازی را در دست دارد، بازی را مدیریت کنیم.
او افزود: نیمه اول را خیلی خوب کنترل کردیم، اما در نیمه دوم و در شرایطی که بازی در دست ما بود، روی اشتباه خودمان فولاد به گل رسید. در ادامه تلاش کردیم از نقاط ضعف حریف استفاده کنیم و موقعیتهایی هم ایجاد کردیم که یکی از آنها به دلیل اختلاف چند سانتیمتر مردود شد.
رحمتی درباره موقعیتهای پایانی تیمش گفت: اواخر بازی میتوانستیم گل بزنیم و تیم فولاد را تحت فشار قرار دادیم. فولاد تیم کوچکی نیست و با بازیکنان بزرگ و پرهزینه، تیم قدرتمندی است، اما متاسفانه نتوانستیم امتیاز بگیریم. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم و باید یاد بگیریم طبق اهدافی که در هفته داریم، وارد بازی شویم. دستیابی به هدف ما، یک پیروزی برای کل مجموعه است.
او در پایان اضافه کرد: از هواداران تشکر میکنم که امروز به استادیوم آمدند. شرمندهشان شدیم که نتوانستیم خوشحالی را به آنها هدیه دهیم، اما سعی میکنیم در هفتههای آینده جبران کنیم.