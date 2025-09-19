خبرگزاری کار ایران
اعتراض خیبر خرم‌آباد به یک تصمیم جنجالی: پنالتی ما را نگرفتند

خیبر خرم‌آباد که با دو برد و یک تساوی صدر جدول لیگ برتر را در اختیار داشت، در اهواز به فولاد خوزستان باخت.

به گزارش ایلنا،  خیبر خرم‌آباد که با دو پیروزی و یک تساوی در سه هفته ابتدایی لیگ برتر صدر جدول را در اختیار داشت، در هفته چهارم لیگ در اهواز به مصاف فولاد خوزستان رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

باشگاه خیبر با انتشار ویدئویی در رسانه رسمی خود مدعی شد که داور مسابقه، وحید کاظمی، صحنه پنالتی این تیم را ندیده است. در این صحنه ابتدا علی آزادمنش پس از برخورد با حامد لک روی زمین افتاد و سپس عارف قزل در برخورد با علی نعمتی سرنگون شد.

همچنین، در دقایق پایانی، علی شجاعی موفق به گلزنی شد اما این گل توسط داور مردود اعلام شد. این نتیجه باعث شد خیبر اولین شکست فصل خود را تجربه کند و صدر جدول را با تفاضل گل کمتر به گل‌گهر سیرجان واگذار کند.

شاگردان مهدی رحمتی حالا باید برای جدال حساس هفته پنجم مقابل سپاهان آماده شوند.

