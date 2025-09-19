به گزارش ایلنا، تیم فولاد خوزستان که هفته گذشته با متوقف کردن پرسپولیس اولین امتیاز فصل را کسب کرده بود، در دیدار خانگی مقابل خیبر خرم‌آباد به دنبال کسب اولین برد خانگی بود. خیبر نیز صدرنشین جدول، برای حفظ رتبه اول و رسیدن به ۱۰ امتیاز تلاش می‌کرد.

ترکیب تیم‌ها:

فولاد خوزستان: حامد لک، ابوالفضل رزاق پور، علی نعمتی، امین ساعدی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی، ساسان انصاری، گوستاوو بلانکو – سرمربی: یحیی گل‌محمدی



خیبر خرم‌آباد: حسین پورحمیدی، علی آزادمنش، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، احسان حسینی، اسماعیل بابایی، مهدی گودرزی، صادق آلبوصبیح، علی شجاعی، عارف غزل، محمد صابری پور – سرمربی: مهدی رحمتی

کارت زرد:

خیبر: علی شجاعی (۴)، صادق بوصبیح (۲۲)، محمد آقاجانپور (۷۲)

فولاد: ساسان انصاری (۲۶)، محمدرضا کشاورزی (۸۴)

لحظات حساس:

دقیقه ۱۸: پاس وحید امیری، بلانکو را در موقعیت گل قرار داد اما توپ توسط دروازه‌بان دفع شد.

دقیقه ۵۵: ضربه محمدرضا سلیمانی از کنار دروازه خیبر به بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: شوت نمایشی سلیمانی با اختلاف کمی از بالای دروازه خارج شد.

دقیقه ۷۴: شوت ایستگاهی سینا مریدی با واکنش خوب پورحمیدی دفع شد.

دقیقه ۹۰: گل احتمالی خیبر به دلیل آفساید مردود شد.

شرح گل:

دقیقه ۶۵: ارسال ساسان انصاری از سمت راست، توپ پس از دفع ناقص پورحمیدی، توسط گوستاوو بلانکو به گل تبدیل شد تا فولاد پیش بیفتد.

حواشی:

اسماعیل حاجی‌زاده، سرپرست فولاد که استعفا داده بود، در این بازی روی نیمکت حاضر شد.

حدود ۶ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند که حدود ۴۰۰ نفر آنها طرفدار خیبر بودند.

مالک خیبر، مسعود عبدی، از ابتدا بازی را ایستاده دنبال کرد و بعد از گل فولاد نشست.

اعتراض شدید یحیی گل‌محمدی و کادرش به تصمیمات داور در برخی صحنه‌ها مشاهده شد.

اسکوربرد ورزشگاه پس از گل اول فولاد به اشتباه نتیجه ۰-۲ را نمایش داد.

انتهای پیام/