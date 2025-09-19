پای بلانکو بالاخره به گلزنی باز شد
شاگردان یحیی گلمحمدی در دیداری حساس برابر خیبر خرمآباد سرانجام در دقیقه ۶۵ قفل دروازه حریف را شکستند.
به گزارش ایلنا، در دیدار حساس فولاد خوزستان مقابل خیبر خرمآباد، سرانجام در دقیقه ۶۵ قفل دروازه حریف باز شد. ارسال دقیق وحید امیری و حضور ساسان انصاری در صحنه باعث شد توپ مقابل گوستاوو بلانکو قرار گیرد و مهاجم آرژانتینی با یک ضربه بغلپا، دروازه پورحمیدی را باز کند.
این گل برای بلانکو پس از مدتها غیبت در گلزنی، نقطه عطفی در شروع دوباره فصل به شمار میرود. آخرین گل او به هفته هفدهم لیگ بیستوچهارم بازمیگردد که مقابل مس رفسنجان دبل کرده بود. حالا فولادیها امیدوارند با این گل، جریان بازی را در دست بگیرند و اختلاف را افزایش دهند.