خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور کودکان در جایگاه خبرنگاران بازی فولاد و خیبر!

حضور کودکان در جایگاه خبرنگاران بازی فولاد و خیبر!
کد خبر : 1688279
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار فولاد و خیبر در اهواز با صحنه‌ای عجیب همراه شد.

به  گزارش ایلنا، در آخرین بازی عصر جمعه لیگ برتر، فولاد خوزستان در اهواز میزبان خیبر خرم‌آباد بود. دیداری که در کنار اتفاقات درون زمین، حاشیه‌های عجیبی در جایگاه خبرنگاران به همراه داشت.

برخلاف مقرراتی که بارها بر آن تأکید شده و حضور افراد غیرمسئول در بخش رسانه‌ای ورزشگاه‌ها را ممنوع می‌کند، در ورزشگاه شهدای فولاد شاهد صحنه‌هایی غیرمنتظره بودیم. کودکان خردسال،  که به نظر می‌رسید وابسته به برخی مسئولان برگزاری مسابقه باشند، در جایگاه خبرنگاران حضور داشتند و حتی در حال تصویربرداری از جریان بازی دیده شدند.

این تنها اتفاق عجیب ماجرا نبود چراکه تعدادی افراد غیررسانه‌ای نیز در این بخش مخصوص نشستند و مسابقه را تماشا کردند. این موضوع بار دیگر بحث رعایت نشدن اصول حرفه‌ای و انضباطی در برخی ورزشگاه‌ها را به میان کشید؛ مسئله‌ای که انتظار می‌رود با نظارت دقیق‌تر سازمان لیگ برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی