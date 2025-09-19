حضور کودکان در جایگاه خبرنگاران بازی فولاد و خیبر!

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی عصر جمعه لیگ برتر، فولاد خوزستان در اهواز میزبان خیبر خرم‌آباد بود. دیداری که در کنار اتفاقات درون زمین، حاشیه‌های عجیبی در جایگاه خبرنگاران به همراه داشت.

برخلاف مقرراتی که بارها بر آن تأکید شده و حضور افراد غیرمسئول در بخش رسانه‌ای ورزشگاه‌ها را ممنوع می‌کند، در ورزشگاه شهدای فولاد شاهد صحنه‌هایی غیرمنتظره بودیم. کودکان خردسال، که به نظر می‌رسید وابسته به برخی مسئولان برگزاری مسابقه باشند، در جایگاه خبرنگاران حضور داشتند و حتی در حال تصویربرداری از جریان بازی دیده شدند.

این تنها اتفاق عجیب ماجرا نبود چراکه تعدادی افراد غیررسانه‌ای نیز در این بخش مخصوص نشستند و مسابقه را تماشا کردند. این موضوع بار دیگر بحث رعایت نشدن اصول حرفه‌ای و انضباطی در برخی ورزشگاه‌ها را به میان کشید؛ مسئله‌ای که انتظار می‌رود با نظارت دقیق‌تر سازمان لیگ برطرف شود.

