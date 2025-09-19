تساوی بی روح در نیمه اول بازی فولاد و خیبر
نیمه نخست دیدار فولاد خوزستان و خیبر خرمآباد در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، شامگاه جمعه در ورزشگاه شهدای فولاد بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای فولاد خوزستان و خیبر خرمآباد شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم رفتند. این مسابقه که با حساسیت زیادی برای هر دو تیم همراه بود، در پایان نیمه نخست بدون رد و بدل شدن گل خاتمه یافت.
فولادیها با هدایت یحیی گلمحمدی از همان دقایق ابتدایی بازی، ابتکار عمل را در اختیار داشتند و با گردش توپ در میانه میدان سعی در ایجاد روزنه روی خط دفاعی حریف داشتند. سرخپوشان اهوازی چند موقعیت نصفه و نیمه خلق کردند، اما ضربات نهایی بازیکنان دقت لازم را نداشت و دروازهبان خیبر نیز با واکنشهای خوب خود مانع باز شدن دروازه تیمش شد.
در سوی دیگر میدان، شاگردان سید مهدی رحمتی با چیدمانی حسابشده و ساختار دفاعی منظم، موفق شدند تا حد زیادی فشار فولاد را کنترل کنند. آنها در ضدحملات نیز بیخطر ظاهر نشدند و در چند نوبت تا آستانه باز کردن دروازه میزبان پیش رفتند، اما کمدقتی مهاجمان و واکنش مدافعان فولاد اجازه نداد این فرصتها به گل تبدیل شود.
در نهایت تلاش دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست به نتیجهای نرسید تا نیمه اول این دیدار تماشایی با تساوی بدون گل پایان یابد و همه نگاهها به نیمه دوم دوخته شود؛ جایی که هر دو تیم برای رسیدن به سه امتیاز حیاتی نیازمند تغییر در سبک بازی و استفاده بهتر از موقعیتها خواهند بود.