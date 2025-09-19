کشتی فرنگی قهرمانی جهان: فرخی به مدال طلا رسید

به گزارش ایلنا، در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه 8 بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت.

وی در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

فرخی در این دیدار با نتیجه 7 بر 1 از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

