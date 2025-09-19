کشتی فرنگی قهرمانی جهان: فرخی به مدال طلا رسید
مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه 8 بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت.
وی در دور دوم با نتیجه 8 بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.
وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
فرخی در این دیدار با نتیجه 7 بر 1 از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 4 بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.