اعلام ترکیب خیبر خرم آباد برابر فولاد خوزستان
ترکیب خیبر خرم آباد برابر فولاد خوزستان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، خیبر خرمآباد پس از شروع فصل با دو پیروزی متوالی و صدرنشینی، هفته گذشته مقابل فجر سپاسی متوقف شد و حالا برای بازگشت به مسیر برد، کار دشواری در پیش دارد. این تیم در دیدار خارج از خانه مقابل فولاد خوزستان قرار میگیرد؛ تیمی که هفته گذشته موفق شد پرسپولیس را متوقف کند و نشان دهد انگیزه بالایی دارد.
با این حال، مهدی رحمتی قصد ندارد به راحتی از امتیازها بگذرد. او که شاگردانش را سه هفته در صدر جدول نگه داشته، میخواهد ثابت کند موفقیت تیمش تصادفی نبوده و خیبر توانایی رقابت جدی در لیگ را دارد.
ترکیب اصلی خیبر خرمآباد برای این بازی به شرح زیر اعلام شده است:
حسین پورحمیدی، علی آزادمنش، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، احسان حسینی، اسماعیل بابایی، مهدی گودرزی، صادق آلبوصبیح، علی شجاعی، عارف غزل و محمد صابریپور.