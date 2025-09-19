خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب فولاد برابر خیبر خرم آباد

فولاد خوزستان پس از تساوی هفته گذشته مقابل پرسپولیس، در دیدار خانگی مقابل خیبر خرم‌آباد به دنبال نخستین برد فصل است.

به گزارش ایلنا،  در هفته چهارم لیگ یک، تیم فولاد خوزستان میزبان خیبر خرم‌آباد است. شاگردان یحیی گل‌محمدی که فصل را با دو شکست آغاز کرده‌اند، پس از تساوی هفته گذشته مقابل پرسپولیس، انگیزه بالایی دارند تا نخستین برد خود را کسب کنند.

ترکیب اصلی فولاد برای این دیدار به شرح زیر اعلام شده است:

حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، علی نعمتی، امین ساعدی، سینا مریدی، سینا اسدبیگی، وحید امیری، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی، ساسان انصاری و گوستاوو بلانکو.

با پیروزی در این مسابقه، فولاد می‌تواند قعرنشینی خود را پایان دهد، اما خیبر نیز به دنبال حفظ صدرنشینی است؛ موضوعی که تقابل دو تیم را به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های هفته تبدیل کرده است.

