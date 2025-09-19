خبرگزاری کار ایران
کشتی فرنگی قهرمانی جهان: پیام احمدی به مدال نقره رسید

مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. 

وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه 8 بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 

احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان 4 دوره جهان از آذربایجان با نتیجه 3 بر 1 پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 9 بر 7 مغلوب واختانگ لولویا از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.

