محمد قربانی دوباره فیکس شد

به گزارش ایلنا، در نخستین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر امارات، الوحده از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه آل‌نهیان ابوظبی میزبان الظفره خواهد بود. محمد قربانی، هافبک ایرانی این تیم، که در سه هفته ابتدایی لیگ و مسابقه جام بانک اسلامی ابوظبی مهره ثابت بوده، بار دیگر از ابتدا در ترکیب اصلی حضور دارد.

قربانی چهار روز پیش در دیداری تاریخی در لیگ نخبگان آسیا مقابل الاتحاد عربستان به مدت ۷۷ دقیقه بازی کرد و نقش مهمی در پیروزی دو بر یک تیمش داشت.

شاگردان ژوزه مورایس پیش از پیروزی تاریخی در لیگ نخبگان آسیا، در سه هفته ابتدایی لیگ بدون شکست بودند و اکنون به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیز خود هستند.

