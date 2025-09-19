خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هافبک ایرانی مقابل الظفره در ترکیب اصلی

محمد قربانی دوباره فیکس شد

محمد قربانی دوباره فیکس شد
کد خبر : 1688200
لینک کوتاه کپی شد.

محمد قربانی، هافبک ایرانی الوحده، پس از درخشش در لیگ نخبگان آسیا، امروز در هفته چهارم لیگ برتر امارات از ابتدا مقابل الظفره به میدان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا،   در نخستین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر امارات، الوحده از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه آل‌نهیان ابوظبی میزبان الظفره خواهد بود. محمد قربانی، هافبک ایرانی این تیم، که در سه هفته ابتدایی لیگ و مسابقه جام بانک اسلامی ابوظبی مهره ثابت بوده، بار دیگر از ابتدا در ترکیب اصلی حضور دارد.

قربانی چهار روز پیش در دیداری تاریخی در لیگ نخبگان آسیا مقابل الاتحاد عربستان به مدت ۷۷ دقیقه بازی کرد و نقش مهمی در پیروزی دو بر یک تیمش داشت. 

محمد قربانی دوباره فیکس شد

شاگردان ژوزه مورایس پیش از پیروزی تاریخی در لیگ نخبگان آسیا، در سه هفته ابتدایی لیگ بدون شکست بودند و اکنون به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیز خود هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی