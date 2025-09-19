غیبت دو مهره کلیدی پرسپولیس برابر چادرملو
پرسپولیس در حالی مقابل چادرملو قرار میگیرد که دو مهره تهاجمیاش به دلیل مصدومیت از ترکیب و حتی لیست ۲۰ نفره بیرون ماندهاند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس ساعاتی دیگر در یکی از حساسترین بازیهای هفته به مصاف چادرملو اردکان میرود، اما وحید هاشمیان برای این دیدار با شوک بزرگی روبهرو شده است. دو چهره کلیدی خط حمله سرخها، تیوی بیفوما و رضا شکاری، به دلیل مصدومیت شانسی برای حضور در ترکیب اصلی و حتی لیست ۲۰ نفره ندارند.
بیفوما، وینگر سرعتی پرسپولیس که در بازی برابر فولاد با پاس گل تماشاییاش زمینهساز گل علی علیپور شد، به علت آسیبدیدگی از این دیدار دور مانده است. هاشمیان در برنامههای تاکتیکی خود حساب ویژهای روی این بازیکن باز کرده بود و غیبت او خبر خوشایندی برای سرخها نیست.
رضا شکاری نیز که در دیدار قبلی با وجود احساس درد به میدان رفت و بین دو نیمه جای خود را به اورونوف داد، در تمرینات اخیر شرایط بازی پیدا نکرد و پس از تلاش کادر پزشکی، در نهایت از لیست خارج شد.
با این شرایط، اورونوف و امین کاظمیان محتملترین گزینهها برای جانشینی این دو مهره تهاجمی خواهند بود. همچنین محمدحسین صادقی و مجتبی فخریان هم بهعنوان بازیکن ذخیره در ترکیب حضور دارند.
کادر پزشکی پرسپولیس امیدوار است مصدومیت شکاری و بیفوما جدی نباشد و این دو بازیکن از هفته آینده دوباره در اختیار کادرفنی باشند.