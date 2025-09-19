تغییر دقیقه نودی محل بازی استقلال و پیکان

به گزارش ایلنا، با وجود اعلام رسمی سازمان لیگ مبنی بر برگزاری دیدار استقلال و پیکان در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه تختی تهران، سرانجام این مسابقه در شهرقدس برگزار خواهد شد.

باشگاه استقلال که از ابتدا مخالفت خود را با برگزاری بازی در تختی اعلام کرده بود، طی روزهای گذشته مذاکراتی با مسئولان شهری شهرقدس انجام داد و توانست رضایت آنها را برای میزبانی در ورزشگاه شهدای شهرقدس جلب کند.

امروز نیز استقلالی‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای درباره آغاز بلیت‌فروشی این دیدار، خبر تغییر محل مسابقه را رسماً تأیید کردند. بر این اساس، جدال استقلال و پیکان روز یکشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

