بحران استادیومی در پایتخت
استقلال و پرسپولیس بیخانه شدند!
ورزشگاه پاس قوامین هم از دسترس سرخابیها خارج شد.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که ورزشگاه آزادی زیر تیغ مرمت و بازسازی رفته و امکان میزبانی از رقابتهای لیگ برتر را ندارد، فوتبال تهران وارد بحرانی تازه شده است. سه تیم تهرانی لیگ برتر یعنی استقلال، پرسپولیس و پیکان در آستانه هر بازی خانگی، تا چند روز قبل از مسابقه تکلیف ورزشگاه خود را نمیدانند؛ موضوعی که عملاً سازمان لیگ را هم با دردسرهای جدی روبهرو کرده است.
این در حالی است که سایپا و نیروی زمینی در لیگ یک نیز شرایط مشابهی را تجربه میکنند و برای میزبانی از رقبا استادیوم ثابتی در اختیار ندارند. تاکنون ورزشگاههای تختی، شهرقدس و پاس قوامین بخشی از بار این مشکل را به دوش کشیدهاند، اما هرکدام محدودیتهای خاص خود را دارند. مسئولان شهرقدس به دلیل میزبانی استقلال در آسیا تمایل چندانی به برگزاری بازیهای لیگ برتر در این مقطع ندارند و حالا خبر تازهای هم بر شدت بحران افزوده است.
مدیریت ورزشگاه پاس قوامین طی نامهای رسمی به سازمان لیگ اعلام کرده که از اواسط مهرماه قصد دارند عملیات بهسازی و زیرکشت بردن چمن این مجموعه را آغاز کنند. فرآیندی که چندین هفته طول خواهد کشید و عملاً امکان برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ یک در این استادیوم را برای مدت طولانی از بین میبرد.
به این ترتیب، درست از هفته پنجم لیگ برتر، مشکلات میزبانی تیمهای تهرانی دوچندان میشود و حالا مشخص نیست استقلال و پرسپولیس و دیگر نمایندگان پایتخت در ادامه فصل خانهای برای بازیهای خود خواهند داشت یا خیر.