اشلوت: صلاح در سختترین روزها هم برای لیورپول میدرخشد
شاگردان آرنه اشلوت روز شنبه در آنفیلد دربی حساس مرسیساید مقابل اورتون را برگزار میکنند.
به گزارش ایلنا، لیورپول در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد میزبان اورتون خواهد بود تا یکی از حساسترین دربیهای فوتبال جهان، مرسیساید، برگزار شود. سرخها که در شروع این فصل نتایج درخشانی گرفتهاند، به دنبال تداوم روند پیروزیهایشان هستند و اشلوت سرمربی تیم میگوید تمرکز اصلیاش روی انرژی بالا، ثبات و نمایش فوتبال هجومی در این دیدار است.
اشلوت در نشست خبری پیش از مسابقه درباره ترکیب تیم توضیح داد: «ایساک و الکس تحت فشار بازیهای فشرده هستند و باید ببینیم شرایط ریکاوری امروز چطور پیش میرود. سه بازی در شش روز فشار زیادی است اما گزینههای زیادی برای انتخاب داریم.» او همچنین احتمال استفاده همزمان از ایساک و اکیتیکه را رد نکرد و گفت بسته به شرایط بازی میتواند سیستم را تغییر دهد.
سرمربی لیورپول درباره رقیب سنتی هم گفت: اورتون تیم قدرتمندی است و بازیکنان باکیفیتی مثل گریلیش را در ترکیب دارد. همیشه رقابت سختی با آنها داریم، اما احترام متقابل بین دو باشگاه بعد از تراژدیها چیز ارزشمندی است.
اشلوت همچنین از نقش کلیدی محمد صلاح تمجید کرد: صلاح حتی وقتی در جریان بازی کمتر دیده میشود، با گل و پاس گل تأثیرگذار است. او یکی از معدود بازیکنانی است که در سختترین شرایط هم نتیجه میسازد.
با بازگشت کرتس جونز به ترکیب، لیورپول برای این نبرد حساس دست بازتری خواهد داشت. اشلوت تأکید کرد این دربی برای هواداران معنای ویژهای دارد و تیمش آماده است تا در آنفیلد یک جشن فوتبالی برپا کند.