به گزارش ایلنا، لیورپول مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر پس از دو پیروزی دراماتیک این هفته -برد یک بر صفر وقت‌های اضافه برابر برنلی و پیروزی ۳–۲ مقابل اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان با ضربه سر دقیقه ۹۲ فن‌دایک- ظهر شنبه میزبان همسایه قدیمی‌اش خواهد بود.

فن‌دایک در یادداشت برنامه رسمی این مسابقه برای دربی شماره ۲۴۷ مرسی ساید نوشت:«لازم نیست زیاد توضیح بدهم که این بازی برای همه‌ی افراد مرتبط با باشگاه چه معنایی دارد. دربی‌ها همیشه خاص‌ هستند، اولین بازی من برای لیورپول هم همین دیدار بود و ما واقعاً برای استقبال از اورتون در آنفیلد و ادامه‌ی شروع قدرتمندمان در فصل، لحظه‌شماری می‌کنیم.»

او با اشاره به دو برد اخیر ادامه داد:«از دو بازی واقعاً سخت می‌آییم، اما هر دو پیروزی فوق‌العاده بودند؛ بردهایی که می‌توانند اعتمادبه‌نفس زیادی به ما بدهند. چهارشنبه یک شب اروپاییِ عالی دیگر در آنفیلد بود. بعد از اینکه آخر هفته گذشته مقابل برنلی دیرهنگام بردیم، اینکه دوباره همان کار را برابر تیم خوبِ اتلتیکو در لیگ قهرمانان انجام دادیم، همه چیز را درباره‌ ذهنیت و باور این تیم می‌گوید. دوباره تا آخرین لحظه ادامه دادیم؛ از دلخوری‌ها عبور کردیم، خونسرد ماندیم و این بار من خوش‌شانس بودم که در آن جو فوق‌العاده، گل برتری را زدم.»

کاپیتان سرخ‌ها درباره گل‌های دیرهنگام این فصل اضافه کرد:«خیلی درباره‌ برنده شدن‌های دیرهنگام‌مان صحبت شده، اما همان‌طور که اوایل هفته هم گفتم، مهم این است که همیشه میلِ ادامه دادن، سخت کار کردن و باور به رخ دادن اتفاقات خوب را حفظ کنیم. البته ترجیح می‌دهیم راحت‌تر بازی‌ها را ببریم، ولی هرگز تسلیم نمی‌شویم و این یک دارایی بزرگ برای هر تیمی است.»

او درباره‌ی بازی شنبه گفت:«می‌دانیم که بازی سخت دیگری در راه است. هر دو تقابل‌مان با اورتون در فصل گذشته نزدیک بود و آن‌ها این فصل را هم بد شروع نکرده‌اند. باید از سوت آغاز آماده باشیم؛ باید بدون توپ بجنگیم و با توپ کیفیت‌مان را نشان بدهیم. فکر می‌کنم برابر اتلتیکو فوتبال خیلی خوبی بازی کردیم و می‌شود دید که هماهنگی درون تیم با هر بازی بهتر می‌شود.»

فن‌دایک همچنین به نخستین دقایق الکساندر ایساک با پیراهن قرمز اشاره کرد:«خوب بود که توانستیم به ایساک اولین دقایقش را بدهیم و امیدوارم از این به بعد ارتباط بین او، هوگو اکیتیکه، فلوریان ویرتز، محمد صلاح و بقیه بیشتر و بیشتر شود. از این نظر قطعاً چیزهای زیادی برای هیجان‌زده شدن وجود دارد.»

او در پایان پیامی مستقیم برای هواداران داشت:«امیدوارم شنبه دوباره همه‌ شما را با تمام صدا بشنوم. می‌دانم بازی زود شروع می‌شود، اما مطمئنم آنفیلد را تا حد ممکن پر سر و صدا می‌کنید. قبل از بازی چهارشنبه هم گفتم می‌خواهم اینجا جایی باشد که هیچ تیمی دوست نداشته باشد در آن بازی کند؛ بیایید همین کار را تکرار کنیم و یک دربی به‌یادماندنی دیگر بسازیم.»

