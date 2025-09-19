خبرگزاری کار ایران
بعد از حذف شوکه‌کننده در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، علی احمدی‌وفا در اتاق گرم با گریه‌ای شدید احساسات خود را بروز داد.

به گزارش ایلنا،  روز اول رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب با یک صحنه بسیار احساسی برای ایران همراه شد. علی احمدی‌وفا، نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم و یکی از امیدهای مدال، در همان مبارزه نخست مقابل ژاپن حذف شد و شانس کسب مدال از دست رفت.

پس از پایان مسابقه، علی از روی تشک تا راه‌رو اتاق گرم گریه می‌کرد و شدت احساسات او در اتاق گرم باعث شد صحنه‌ای دلخراش و تأثیرگذار شکل بگیرد. محمد رنگرز، سرمربی تیم، بالای سر شاگردش حاضر شد، ضمن اعتراض به داوری، با آرامش به او دلداری داد: هیچ کاریت نکرد، فقط باختی.

تنها کورسوی امید احمدی‌وفا، صعود حریف ژاپنی برای راهیابی به شانس مجدد بود، اما با شکست ژاپنی در دور بعد مقابل کشتی‌گیر کره شمالی، این امید هم از بین رفت و اشک‌های علی به نمادی از ناامیدی و ناگواری این روز تبدیل شد.

