قرار نیست امباپه همیشه فیکس باشد/ وینیسیوس امروز روحیه خوبی داشت
ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، میگوید تیمش با روحیه خوبی به استقبال بازی مقابل اسپانیول میرود.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، در آستانه دیدار این تیم مقابل اسپانیول در لالیگا به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد. موضوع اصلی این نشست، وضعیت وینیسیوس، غیبت دین هویسن و نقش کلیدی بازیکنانی چون فده والورده و کاماوینگا بود.
پرونده وینیسیوس
آلونسو ابتدا درباره شرایط وینیسیوس صحبت کرد و گفت:«دیروز زمان مناسبی برای صحبت با او نبود. چهرهاش نشان میداد شرایط روحیاش خوب نیست. اما امروز با لبخند بهتری سر تمرین آمد و مثبتتر بود. با او صحبت کردم و کارهای اختصاصی انجام دادیم. خواهیم دید فردا چه میشود. هنوز فقط پنج هفته از فصل گذشته و راهی طولانی در پیش است. این یک ماراتن تا ماه مه خواهد بود.»
او در ادامه تاکید کرد که ستاره برزیلی همچنان یکی از مهرههای مهم تیم است:«برای من همه بازیکنان مهماند. وینیسیوس، جود، فده، اورلین، دین و آردا... نمیخواهم برچسبی روی کسی بزنم. همه باید احساس کنند بخشی از این تیم هستند و در یک مسیر مشترک تلاش کنند.»
اسپانیول و وضعیت تیم
آلونسو درباره بازی پیش رو گفت:«اسپانیول تیمی پرانرژی و با ریتم بالاست. ما هم انگیزه زیادی داریم تا این روند را ادامه دهیم. در خانه بازی میکنیم و میخواهیم فوتبالی خوب ارائه کنیم و برنده شویم.»
غیبت دین هویسن
سرمربی رئال غیبت مدافع جوان را اینگونه توضیح داد:«غافلگیر نشدم. دوست داشتم تصمیم دیگری گرفته میشد، اما او فردا در دسترس نیست. اگر اشتباهی رخ بدهد باید پیامدی داشته باشد. این بخشی از مسیر یادگیری است.»
بازگشت فده والورده به خط میانی
«فده در میانه زمین بازی خواهد کرد، جایگاه اصلی او همانجاست. بازی قبلی برای تیم بسیار خوب کار کرد و نقشش حیاتی است. امیدوارم مجبور نشود در دفاع راست بازی کند، هرچند ممکن است روزی پیش بیاید.»
امباپه و چرخش در ترکیب
«بازیهای زیادی پیش رو داریم. طبیعی است که هر بازیکنی در همه مسابقات در ترکیب اصلی نباشد. امباپه فوقالعاده مهم است اما باید مدیریت بار مسابقات را در نظر گرفت.»
جایگاه کاماوینگا
«او بازیکنی کامل است و میتواند در چند پست بازی کند. اما من او را بیشتر در میانه میدان میبینم؛ به عنوان شماره شش یا هشت. تواناییهای زیادی دارد و باید آنها را در خدمت کیفیت کلی تیم بهکار بگیرد.»
مسئله توهینها از روی سکوها
«در دنیای ایدهآل نباید چنین چیزهایی وجود داشته باشد. شخصاً زیاد تحتتأثیر قرار نمیگیرم اما برخی همتیمیهایم بیشتر آسیب میبینند. متأسفانه باید یاد گرفت با این شرایط زندگی کرد، وگرنه تمرکز از بین میرود.»
یادآوری مورینیو
آلونسو از رویارویی دوباره با ژوزه مورینیو هم یاد کرد:«سه سال بسیار پرتنش و مهم با او داشتیم. علاقه زیادی به این باشگاه دارد و رویارویی دوباره با او خاص خواهد بود.»
آنالیز بازی و نقش رودریگو
«در چند بازی اخیر کارتهای داوری جریان مسابقه را تغییر دادهاند. امیدوارم بتوانیم ثبات بیشتری داشته باشیم تا کنترل عاطفی و فنی خود را حفظ کنیم. این باعث میشود تصمیمات بهتری بگیریم. رودریگو کیفیت زیادی دارد؛ توانایی پیشروی و ارتباط با سایر بازیکنان. البته وینیسیوس هم همین تواناییها را دارد، چه از ابتدا و چه بهعنوان بازیکن تعویضی.»