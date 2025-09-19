بعد از فاجعه در آسیا: استقلال باید چه کار کند؟
شکست تاریخی استقلال مقابل الوصل نهتنها یک نتیجه تلخ بود بلکه پرده از مشکلات جدی درون تیمی، ضعفهای تاکتیکی و بحران مدیریتی برداشت. حالا پرسش اصلی این است که آبیها برای خروج از این شرایط باید چه مسیری را انتخاب کنند؟
به گزارش ایلنا، استقلال در اولین گام مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات نمایشی دور از انتظار داشت و با نتیجه عجیب ۷ بر یک شکست خورد؛ شکستی که نهتنها در کارنامه باشگاه بلکه در تاریخ فوتبال ایران هم نادر و سنگین است.
بلافاصله بعد از پایان مسابقه، ریکاردو ساپینتو در کنفرانس مطبوعاتی عذرخواهی کرد و قول داد که این نتیجه جبران شود. اما وقتی به واکنش بازیکنان در فرودگاه نگاه کنیم، تصویر متفاوتی دیده میشود؛ جایی که آرمین سهرابیان تقصیرها را متوجه آنتونیو آدان کرد و عارف آقاسی با ژستی طلبکارانه خطاب به خبرنگاران گفت «انتقاد به من است، شما حرص نخورید!» همین تناقض میان کادر فنی و بازیکنان، نشاندهنده اختلاف ذهنیت و نبود همدلی لازم در رختکن است؛ بحرانی که اگر زودتر درمان نشود، میتواند فراتر از این شکست، آینده استقلال را تهدید کند.
بیانیه باشگاه و سیاست جریمه
باشگاه استقلال نیز در بیانیهای رسمی از هواداران عذرخواهی کرد و وعده داد که هم کادرفنی و هم بازیکنان جریمه خواهند شد. این تصمیم در ظاهر میتواند نشانهای از برخورد قاطع باشد، اما تجربه فوتبال ایران نشان داده که جریمههای مالی معمولاً اثر کوتاهمدت دارند. در گذشته هم استقلال و پرسپولیس بارها بازیکنان را جریمه کردهاند، اما ریشه مشکلات باقی مانده است. هواداران بیش از آنکه دنبال ارقام جریمه باشند، به دنبال تغییر در ذهنیت و عملکرد تیمی هستند؛ چیزی که فعلاً کمتر نشانهای از آن دیده میشود.
ورود سیدورف؛ مسکّن یا راهحل؟
باشگاه خبر داده که کلارنس سیدورف، اسطوره هلندی و مشاور فنی مدیرعامل، قرار است به تهران بیاید تا جلسهای در این باره برگزار شود.
سیدورف کارنامه درخشانی در دوران حرفهای دارد و حتی تجربه مربیگری در لیگهای معتبر و تیم ملی کامرون را پشت سر گذاشته، اما سوال اینجاست: نقش یک مشاور خارجی در شرایط فعلی چقدر میتواند واقعی و اثرگذار باشد؟ آیا او صرفاً بهعنوان یک نام بزرگ برای آرام کردن فضای رسانهای معرفی میشود یا قرار است واقعاً برنامهای برای خروج از بحران ارائه کند؟ استقلال پیشتر هم از مشاوران خارجی استفاده کرده، اما موفقیت آنها وابسته به میزان اختیار و ارتباط مستقیمشان با کادرفنی بوده است.
سایه سنگین اولتیماتوم
همزمان شایعاتی به گوش میرسد که به ساپینتو اولتیماتوم داده شده و سه بازی آینده مقابل پیکان، شمس آذر و المحرق بحرین بهعنوان محک جدی او در نظر گرفته شده و اگر نتایج مطلوب حاصل نشود، احتمال برکناریاش وجود دارد. چنین خبرهایی شاید در نگاه اول باعث انگیزه بیشتر شود، اما واقعیت این است که فشار مضاعف روی مربی و بازیکنان میتواند شرایط را بدتر کند.
استقلال همین حالا هم زیر بار سنگینترین شکست تاریخ خود قرار دارد و اضافه شدن تهدید تغییر سرمربی، فضای رختکن را شکنندهتر میکند. تجربه نشان داده تغییر زودهنگام مربی در باشگاههای ایرانی معمولاً بحران را عمیقتر میکند تا اینکه راهحل باشد.
ضعفهای فنی عیان
فراتر از مسائل مدیریتی، ضعفهای فنی استقلال در دیدار با الوصل غیرقابل انکار بود. نبود یک هافبک خلاق، عدم هماهنگی خط دفاعی و آمادگی پایین آنتونیو آدان، سه عامل اصلی این شکست سنگین بودند. استقلال در میانه میدان بازیکنی نداشت که بتواند جریان بازی را کنترل کند یا در لحظات حساس با پاسهای کلیدی خط حمله را تغذیه کند.
در خط دفاعی هم بینظمی و اشتباهات فردی بهقدری زیاد بود که مهاجمان الوصل تقریباً در هر حمله بوی گل حس میکردند. آدان نیز که با هزینه سنگین جذب شد، نه تنها ناجی تیم نبود بلکه روی چند گل نقش مستقیم داشت. رفع این مشکلات نیازمند تغییرات فوری در ترکیب و تاکتیک است و ساپینتو باید هرچه سریعتر راهکاری پیدا کند.
رختکن بدون همدلی
شاید مهمترین زنگ خطر برای استقلال نه نتیجه ۷-۱ بلکه شکاف در رختکن باشد. وقتی بازیکنی مانند سهرابیان در برابر رسانهها همتیمی خارجی خود را مقصر معرفی میکند یا مدافعی مثل آقاسی با ژست طلبکارانه از انتقادات فرار میکند، یعنی اتحاد تیمی از بین رفته است. در چنین فضایی حتی بهترین برنامههای تاکتیکی هم جواب نمیدهد. استقلال برای خروج از بحران، بیش از هر چیز نیاز به بازسازی روحی و ایجاد همدلی میان بازیکنان دارد.
هنوز هم راه بازگشتی هست
استقلال در سختترین شرایط چند سال اخیر خود قرار دارد. شکست سنگین مقابل الوصل میتواند تیم را به ورطه نابودی ببرد یا برعکس، نقطه آغازی برای بازگشت و انسجام دوباره باشد.
همه چیز به تصمیمات باشگاه، رفتار بازیکنان و واکنش ساپینتو بستگی دارد. اگر رختکن یکدست شود، ضعفهای فنی با تغییرات فوری برطرف شود و مدیریت باشگاه به جای مسکّنهای موقت به دنبال راهکار واقعی باشد، استقلال هنوز میتواند در لیگ قهرمانان و لیگ برتر مدعی باقی بماند. اما اگر فضای فعلی ادامه پیدا کند، حتی حضور در مراحل بعدی آسیا هم برای این تیم رویا خواهد بود.