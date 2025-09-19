به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد که تابستان امسال به صورت قرضی از منچستریونایتد به بارسلونا پیوست، با دو گل حساس در نیمه دوم مقابل نیوکاسل، سه امتیاز ارزشمند را برای شاگردان هانسی فلیک به ارمغان آورد. این دبل، نخستین گل‌های او با پیراهن بارسا بود و اعتمادبه‌نفس از دست رفته‌اش را بازگرداند.

رشفورد پس از مسابقه درباره گل‌هایش گفت:«روی ضربه سر، کمی زودتر به فضا یورش بردم و همان‌جا بود که توانستم توپ را مهار کنم. این مدل گل برایم سخت‌تر است، اما تمرکزم روی پایین نگه داشتن توپ بود. گل دوم هم از همان‌هایی بود که زیاد به ثمر رسانده‌ام. مهم‌ترین چیز، اعتمادبه‌نفس و جسارت در زمان شوتزنی است.»

ستاره انگلیسی همچنین تأکید کرد که به خوبی در حال وفق یافتن با شرایط جدیدش است و خواستار فعال شدن بند خرید دائمی‌اش به ارزش ۳۵ میلیون یورو در پایان فصل شد: «می‌خواهم سال‌ها در اینجا بمانم. همه چیز بستگی به عملکردم دارد، اما هدفم کمک به تیم و تداوم این مسیر است. احساس می‌کنم فلیک به من اعتماد دارد و کار کردن با او لذت‌بخش است.»

بارسلونا که به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول لالیگا نیز هست، روز ۲۱ سپتامبر در ورزشگاه موقت یوهان کرویف پذیرای ختافه خواهد بود.

