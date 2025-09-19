علیرضا فغانی در آستانه قضاوت الکلاسیکوی عربستان
علیرضا فغانی، داور بینالمللی ایرانیالاصل و مقیم استرالیا، گزینه اصلی قضاوت دیدار حساس الهلال و الاهلی در هفته سوم لیگ روشن عربستان است.
به گزارش ایلنا، روزنامه الریاضیه اعلام کرده علیرضا فغانی، داور شناختهشده بینالمللی، به احتمال زیاد دیدار حساس الهلال و الاهلی را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه که به عنوان «الکلاسیکوی عربستان» شناخته میشود، امشب در ورزشگاه الإنماء جده برگزار خواهد شد و حضور فغانی در قامت داور وسط، برای نخستین بار در یک رقابت داخلی عربستان، اتفاقی ویژه محسوب میشود.
هرچند کمیته داوران فدراسیون فوتبال عربستان هنوز بهطور رسمی داور این مسابقه را معرفی نکرده، اما منابع نزدیک به فدراسیون تأکید دارند فغانی در صدر فهرست نامزدهاست. طبق آمار وبسایت ترانسفرمارکت، این داور ۴۷ ساله تاکنون هیچ دیداری در لیگ عربستان قضاوت نکرده و سوت او تنها در رقابتهای بینالمللی یا برای نمایندگان سعودی به صدا درآمده است.
فغانی که در سال ۲۰۱۹ به استرالیا مهاجرت کرد و تابعیت این کشور را گرفت، پیشتر در دوران قضاوتش با پرچم ایران نیز سابقه قضاوت بازیهای مهمی مقابل تیمهای عربستانی را داشته است. او در سال ۲۰۱۴ داور دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین الهلال و وسترن سیدنی بود و همچنین در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵، دیدار عربستان و چین را قضاوت کرد. کارنامه درخشان او شامل فینال المپیک ریو ۲۰۱۶، چهار مسابقه در جام جهانی ۲۰۱۸ از جمله تقابل تاریخی فرانسه و آرژانتین، دو دیدار در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همچنین قضاوت در دو فینال جام جهانی باشگاههاست.
با سابقه قضاوت بیش از ۶۰ دیدار در لیگ قهرمانان آسیا و ۹ مسابقه در جام ملتهای آسیا، از جمله فینال ۲۰۱۵، فغانی یکی از داوران شاخص قاره آسیا به شمار میرود. تجربه و اعتبار بالای او باعث شده تا جدال حساس الهلال و الاهلی، بار دیگر به نام این داور سرشناس گره بخورد.