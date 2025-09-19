تصمیم جنجالی ساپینتو بعد از شکست بزرگ؛ اخراج سهرابیان

به گزارش ایلنا، شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، تبعات گسترده‌ای برای آبی‌پوشان به همراه داشته است. پس از این باخت سنگین، آرمین سهرابیان با اظهارات جنجالی در فرودگاه علیه برخی هم‌تیمی‌هایش، از جمله آنتونیو آدان، موجی از واکنش‌های منفی را برانگیخت؛ در حالیکه ریکاردو ساپینتو پیش‌تر به بازیکنان هشدار داده بود که از هرگونه مصاحبه پس از بازی خودداری کنند.

انتشار این مصاحبه، خشم هواداران و واکنش‌های گسترده در فضای رسانه‌ای را به همراه داشت و در نهایت باشگاه استقلال تصمیم گرفت سهرابیان را از حضور در تمرینات منع کند. این بازیکن حالا باید در کمیته انضباطی باشگاه پاسخگوی رفتار خود باشد و بر اساس گزارش‌ها، احتمال جریمه مالی سنگین و حتی محرومیت برای او وجود دارد.

ماجرا در شرایطی رخ داده که استقلال با گران‌قیمت‌ترین ترکیب تاریخ خود وارد لیگ قهرمانان آسیا شده بود، اما شروعی فاجعه‌بار داشت. شکست مقابل الوصل نه تنها از نظر فنی، بلکه با بروز چنین حواشی انضباطی، وضعیت تیم را بیش از پیش بحرانی کرده است.

