خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم جنجالی ساپینتو بعد از شکست بزرگ؛ اخراج سهرابیان

تصمیم جنجالی ساپینتو بعد از شکست بزرگ؛ اخراج سهرابیان
کد خبر : 1688161
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع جنجالی استقلال پس از مصاحبه‌ای بحث‌برانگیز در بازگشت به تهران، از حضور در تمرینات این تیم منع شد و پرونده‌اش به کمیته انضباطی ارجاع داده شد.

به گزارش ایلنا، شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، تبعات گسترده‌ای برای آبی‌پوشان به همراه داشته است. پس از این باخت سنگین، آرمین سهرابیان با اظهارات جنجالی در فرودگاه علیه برخی هم‌تیمی‌هایش، از جمله آنتونیو آدان، موجی از واکنش‌های منفی را برانگیخت؛ در حالیکه ریکاردو ساپینتو پیش‌تر به بازیکنان هشدار داده بود که از هرگونه مصاحبه پس از بازی خودداری کنند.

انتشار این مصاحبه، خشم هواداران و واکنش‌های گسترده در فضای رسانه‌ای را به همراه داشت و در نهایت باشگاه استقلال تصمیم گرفت سهرابیان را از حضور در تمرینات منع کند. این بازیکن حالا باید در کمیته انضباطی باشگاه پاسخگوی رفتار خود باشد و بر اساس گزارش‌ها، احتمال جریمه مالی سنگین و حتی محرومیت برای او وجود دارد.

ماجرا در شرایطی رخ داده که استقلال با گران‌قیمت‌ترین ترکیب تاریخ خود وارد لیگ قهرمانان آسیا شده بود، اما شروعی فاجعه‌بار داشت. شکست مقابل الوصل نه تنها از نظر فنی، بلکه با بروز چنین حواشی انضباطی، وضعیت تیم را بیش از پیش بحرانی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی