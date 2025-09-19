آذرپیرا: مردم ایران طلا هستند

به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم، در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، موفق شد مدال نقره کسب کند. او پس از بازگشت به کشور در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد خود و احساساتش درباره مسابقات پرداخت.

آذرپیرا در ابتدا گفت: «کشتیه دیگه، بلاخره رقابته. قسمت ما هم این بود. تلاش‌مون رو کردیم و کم نگذاشتیم، ولی خواست خدا این بود. من شرمنده مردم هستم و امیدوارم در مسابقات بعدی بتوانم جبران کنم و مدال طلا برای این مردم بیاورم. مردم ایران خودشون طلا هستند و باید طلا برایشان آورد.»

او درباره حمایت مردم و فشار مسابقات افزود:«مردم واقعاً همه‌جوره هوای ما را داشتند و حمایت کردند. از آن‌ها ممنونم. توقعی که از خودم داشتم برآورده نشد، اما این بخشی از مسیر و خواست خدا بود. در مسیر کشتی، حتی اتفاقات داوری هم بخشی از مسابقه است. ما باید با این مسائل کنار بیاییم و تمرکز خودمان را روی مسابقه بعدی بگذاریم.»

آذرپیرا در پایان خاطرنشان کرد: «ما در این مسیر باید انقدر تلاش کنیم و حتی زخمی شویم تا به موفقیت برسیم. این همان چیزی است که مسیر قهرمانی را می‌سازد. من تمام تلاش خودم را خواهم کرد تا در مسابقات آینده مدال طلا را برای مردم ایران به دست بیاورم و رضایت آن‌ها را جلب کنم.»

