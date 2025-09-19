به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در اولین گام خود در لیگ قهرمانان اروپا، با برتری ۲–۰ مقابل ناپولی، قدرت خود را به رخ کشید. پپ گواردیولا پس از بازی گفت: شروعی کاملاً ایده‌آل بود. خیلی از دقایق بازی مقابل تیمی ۱۰ نفره بودیم و می‌دانیم تیم‌های ایتالیایی در دفاع بی‌نظیرند. از این برد بسیار راضی‌ام.

سرمربی سیتی درباره وضعیت تیم در هفته‌های اخیر افزود: در دو بازی اخیر، تیم حس تازه‌ای پیدا کرده است. آرامش در دفاع و حمله و زبان بدن مثبت بازیکنان، من را برای ادامه مسیر امیدوار کرده است.

گواردیولا درباره ارلینگ هالند گفت: اعداد خودش گویای همه چیز است. چه شانسی داریم که ارلینگ را داریم! او حالا کنار فان‌نیستلروی و لواندوفسکی ایستاده و حتی به رکوردهای کریستیانو و مسی نزدیک می‌شود. از نظر گلزنی، واقعاً باورنکردنی است.

او در مورد جرمی دوکو توضیح داد: دوکو در فضاهای کوچک و پنج متری غیرقابل مهار است. باید همیشه جرأت این کارها را داشته باشد و امروز با تمام‌کنندگی فوق‌العاده کارش را به اوج رساند.

گواردیولا همچنین درباره نیکو اورایلی گفت: «ورایلی بازیکنی سطح بالا است. می‌تواند در سه یا چهار پست بازی کند و در ضربات ایستگاهی، تک‌به‌تک‌ها، با توپ و بدون توپ عالی عمل می‌کند. امیدوارم سال‌ها برای ما بازی کند.

سرمربی سیتی درباره فیل فودن تأکید کرد: فیل باید همیشه احساس حمایت کند؛ از سوی هم‌تیمی‌ها، من و باشگاه. وقتی این حس را دارد، استعداد شگفت‌انگیزش به بهترین شکل خود را نشان می‌دهد.

وضعیت رودری هم خوب است و اگرچه در جریان بازی درخواست تعویض کرد، اما نگرانی خاصی وجود ندارد.

