گواردیولا: سیتی با هالند و دوکو شروعی ایدهآل در لیگ قهرمانان داشت
منچسترسیتی با پیروزی مقابل ناپولی در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا، نمایش مقتدرانهای داشت و پپ گواردیولا از آرامش تیم و عملکرد فوقالعاده هالند و دوکو تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در اولین گام خود در لیگ قهرمانان اروپا، با برتری ۲–۰ مقابل ناپولی، قدرت خود را به رخ کشید. پپ گواردیولا پس از بازی گفت: شروعی کاملاً ایدهآل بود. خیلی از دقایق بازی مقابل تیمی ۱۰ نفره بودیم و میدانیم تیمهای ایتالیایی در دفاع بینظیرند. از این برد بسیار راضیام.
سرمربی سیتی درباره وضعیت تیم در هفتههای اخیر افزود: در دو بازی اخیر، تیم حس تازهای پیدا کرده است. آرامش در دفاع و حمله و زبان بدن مثبت بازیکنان، من را برای ادامه مسیر امیدوار کرده است.
گواردیولا درباره ارلینگ هالند گفت: اعداد خودش گویای همه چیز است. چه شانسی داریم که ارلینگ را داریم! او حالا کنار فاننیستلروی و لواندوفسکی ایستاده و حتی به رکوردهای کریستیانو و مسی نزدیک میشود. از نظر گلزنی، واقعاً باورنکردنی است.
او در مورد جرمی دوکو توضیح داد: دوکو در فضاهای کوچک و پنج متری غیرقابل مهار است. باید همیشه جرأت این کارها را داشته باشد و امروز با تمامکنندگی فوقالعاده کارش را به اوج رساند.
گواردیولا همچنین درباره نیکو اورایلی گفت: «ورایلی بازیکنی سطح بالا است. میتواند در سه یا چهار پست بازی کند و در ضربات ایستگاهی، تکبهتکها، با توپ و بدون توپ عالی عمل میکند. امیدوارم سالها برای ما بازی کند.
سرمربی سیتی درباره فیل فودن تأکید کرد: فیل باید همیشه احساس حمایت کند؛ از سوی همتیمیها، من و باشگاه. وقتی این حس را دارد، استعداد شگفتانگیزش به بهترین شکل خود را نشان میدهد.
وضعیت رودری هم خوب است و اگرچه در جریان بازی درخواست تعویض کرد، اما نگرانی خاصی وجود ندارد.