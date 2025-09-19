خبرگزاری کار ایران
خوان گارسیا، خرید جنجالی بارسلونا، در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا مقابل نیوکسل درخشید و پس از پیروزی تیمش، از تجربه خود و عملکرد رشفورد تمجید کرد.

به گزارش ایلنا،  خوان گارسیا که اخیراً از اسپانیول به بارسلونا منتقل شد، امشب اولین بازی خود در لیگ قهرمانان را انجام داد و یکی از بهترین بازیکنان میدان در پیروزی ۲–۱ بارسا مقابل نیوکسل بود.

گارسیا در پایان بازی گفت: شروعی در چنین زمینی بسیار هیجان‌انگیز و باورنکردنی بود و خیلی خوشحالم که به پیروزی رسیدیم.

او درباره تحلیل بازی افزود: دقایق ابتدایی خیلی مهم بودند، چون آن‌ها فشار زیادی وارد می‌کردند. یک موقعیت داشتند که خوشبختانه توانستم مهار کنم. بعد از آن، تیم کم‌کم جا افتاد و توانست برنده شود.

خوان گارسیا در مورد تفاوت سبک بازی بارسا با اسپانیول گفت: این سبک کاملاً متفاوت است. من کمتر در مهار توپ یا دفاع از دروازه مشارکت دارم، اما در بازی با پا و پوشش فضای پشت مدافعان بیشتر فعالم. احساس راحتی زیادی دارم و همچنان برای بهتر شدن تلاش می‌کنم.

او همچنین درباره احتمال دعوت به تیم ملی اسپانیا اظهار کرد: این به من بستگی ندارد. من مثل همیشه کارم را ادامه می‌دهم و اگر خوش‌شانس باشم و دعوت شوم، بسیار خوشحال خواهم شد.

خوان گارسیا در پایان به درخشش مارکوس رشفورد اشاره کرد: عملکرد او باورنکردنی بود. ما در تمرینات به این عملکرد عادت داریم، اما انجام این کار در یک مسابقه و در چنین لحظه‌ای عالی بود.

