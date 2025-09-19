فلیک: بارسا با اعتمادبهنفس بالا لیگ قهرمانان را شروع کرد
بارسلونا در دیداری پرهیجان مقابل نیوکسل پیروز شد و هانسی فلیک، سرمربی تیم، از شروع قدرتمند و اعتمادبهنفس بالای بازیکنان جوانش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا در شب هیجانانگیزی در سنتجیمزز پارک، موفق شد نیوکسل را ۲–۱ شکست دهد و فصل لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کند. هانسی فلیک پس از بازی گفت: شروع پرقدرت در لیگ قهرمانان بسیار مهم بود و تیم امروز فوقالعاده ظاهر شد.
او افزود: خیلی مهم بود که اینجا کارمان را با سه امتیاز شروع کنیم. به بازیکنان گفته بودیم ۱۵ دقیقه اول باید دروازهمان بسته بماند و پس از آن ۶۴ درصد مالکیت توپ داشتیم که عالی بود.
فلیک درباره گلهای رشفورد نیز گفت: هر دو گل زیبا بودند، اما گل دوم بهویژه چشمنواز بود. مهم این است که مهاجم ما اعتمادبهنفس پیدا کند و ما در این مسیر به او کمک میکنیم.
در مورد عملکرد خط میانی بارسا، فلیک تأکید کرد: با حضور پدری و فرانکی پرس کردن ما ساده نیست و هر تیمی برای مقابله با ما در چنین استادیومی با مشکل مواجه میشود. هر دو امروز بازی فوقالعادهای داشتند.
سرمربی آلمانی بارسا در پایان گفت: ما تیمی جوان داریم، اما اعتمادبهنفس بازیکنان چشمگیر است. تیمی که هم جوان باشد و هم اعتمادبهنفس داشته باشد، مسیر موفقیت را به خوبی طی خواهد کرد.