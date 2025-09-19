مارکینیوش با گل دهم در لیگ قهرمانان رکورد زد

به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۴–۰ آتالانتا را شکست دهد. در این دیدار، مارکینیوش تنها سه دقیقه پس از شروع مسابقه گل اول PSG را به ثمر رساند.

این گل دهمین گل مدافع برزیلی در تاریخ حضورش در لیگ قهرمانان اروپا بود؛ آماری که او طی ۱۰۸ بازی با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن به دست آورد. نکته جالب اینکه دهمین گل او دقیقاً ۱۲ سال پس از نخستین گل اروپایی‌اش برای PSG مقابل المپیاکوس در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ به ثمر رسید.

طبق آمار شبکه اوپتا، از سال ۲۰۱۳ تاکنون هیچ مدافعی (غیر از ضربات پنالتی) بیشتر از مارکینیوش در لیگ قهرمانان گلزنی نکرده است. همچنین طبق داده‌های ترانسفرمارکت او اکنون با ۱۰ گل، چهارمین مدافع برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا از نظر گلزنی است و در کنار جان تری و دنی آلوز قرار دارد.

رده‌های بالاتر همچنان در اختیار مدافعان افسانه‌ای است؛ سرخیو راموس با ۱۷ گل در رتبه اول، روبرتو کارلوس و جرارد پیکه با ۱۶ گل در رتبه دوم و سوم جای دارند. مارکینیوش با ثبت این رکورد، جایگاه خود را در تاریخ لیگ قهرمانان تثبیت کرده است.

