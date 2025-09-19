به گزارش ایلنا، انسو فاتی، خرید جدید موناکو، زننده تنها گل تیمش در دیدار مقابل بروژ بود. آدی هاتر، سرمربی اتریشی موناکو، در نشست خبری پس از مسابقه گفت: ما در سطح مورد انتظار ظاهر نشدیم و از هواداران موناکو عذرخواهی می‌کنم. او که به گفته خودش بیشتر از همه عصبانی بود، افزود: ما در حد این بازی نبودیم و بروژ از همه نظر برتر از ما بود.

هاتر درباره لحظه کلیدی مسابقه گفت: پنالتی که در دقیقه دهم از دست دادیم، شاید مسیر بازی را تغییر داد، اما باید اعتراف کنیم بروژ تیم بهتری بود. واقعاً از هواداران‌مان شرمنده‌ام.

وی در خصوص نقل‌وانتقالات تابستانی تیم توضیح داد: با کادر فنی و مدیریت باشگاه درباره نقل‌وانتقالات کاملاً هم‌نظر بودیم و امروز صحبت درباره آن معنایی ندارد. موناکو تعداد زیادی بازیکن باکیفیت دارد، اما جوان‌های زیادی هم در تیم هستند و همین فصل پر فراز و نشیبی را رقم می‌زند.

با وجود شکست، هاتر یک نکته مثبت هم مشاهده کرد: ورود انسو فاتی به زمین و گلزنی او. او هنوز جای پیشرفت زیادی دارد و هدف ما رساندن او به سطح لیگ قهرمانان است. روند پیشرفت او سریع و امیدوارکننده است.

سرمربی موناکو در پایان گفت: زمان زیادی برای بازگرداندن روحیه تیم باقی نمانده، چرا که باید یکشنبه در لیگ فرانسه مقابل متز قرار بگیریم.

