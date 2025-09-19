آنسو فاتی بعد از ۶۷۹ روز دوباره گل زد

به گزارش ایلنا، آنسو فاتی هم به زمین و هم به گلزنی بازگشته است. مهاجم اسپانیایی در دیدار موناکو مقابل بروژ در لیگ قهرمانان اروپا، اولین بازی خود را برای تیم جدید انجام داد و با یک گل زیبا، تنها گل تیمش را به ثمر رساند. موناکو در این دیدار ۴–۱ شکست خورد، اما گل فاتی نشان داد او دوباره آماده رقابت است.

این گل در دقیقه ۶۲ به ثمر رسید. زمانی که نتیجه ۳–۰ بود و فاتی بیش از نیم ساعت فرصت بازی داشت. مینامینو توپ را در محوطه جریمه دریافت و به عقب پاس داد و شماره ۳۱ موناکو با یک شوت پای چپ، گلر بروژ را غافلگیر کرد و اولین گل خود در باشگاه جدید را ثبت کرد.

فاتی پیش از این، از ۹ نوامبر ۲۰۲۳، یعنی ۶۷۹ روز پیش، در دیداری رسمی گل نزده بود. آخرین گل او برای بارسلونا در هفته ۳۸ لالیگا فصل 22-2023 مقابل سلتاویگو و آخرین گلش در لیگ قهرمانان اروپا به ۲ نوامبر ۲۰۲۱، مقابل دینامو کی‌یف بازمی‌گردد.

این مهاجم از ۳ می در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود، اما در طول فیفادی اخیر آمادگی خود را به اوج رساند. آدی هاتر، سرمربی موناکو، پیش‌تر اعلام کرده بود که فاتی به احتمال زیاد در فهرست سفر به بروژ قرار خواهد گرفت و شاید مقابل متز هم بازی کند.

