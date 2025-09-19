تحقیر تاریخی گالاتاسارای در اروپا

یه گزارش ایلنا، گالاتاسارای، قهرمان سوپرلیگ ترکیه، در آغاز فصل لیگ قهرمانان اروپا شبی تلخ و فراموش‌نشدنی را پشت سر گذاشت. اینتراخت فرانکفورت با استفاده از اشتباهات فردی و دفاع متزلزل حریف، با نتیجه ۵–۱ میزبان را شکست داد.

تیم ترک بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۸ روی حرکت لروی سانه و ضربه دقیق کاپیتان یونوس آکگون به گل رسید. چند دقیقه بعد، باریش یلماز فرصت داشت اختلاف را دو برابر کند، اما ضربه‌اش از بالای دروازه به بیرون رفت و نقطه عطف نیمه اول رقم خورد.

پس از آن، فرانکفورت بر جریان بازی مسلط شد. در دقیقه ۳۷، دوان با شوتی از پشت محوطه گل تساوی را به ثمر رساند و از آن لحظه ورق کاملاً برگشت. در ادامه، کان اوزون و ضربه سر سینگو (به اشتباه سانچس) دو گل دیگر در نیمه اول زدند تا نیمه نخست با برتری ۳–۱ آلمان‌ها خاتمه یابد.

در نیمه دوم، فرانکفورت همچنان تیم برتر میدان بود. جاناتان بورکارت گل چهارم را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۵، اشتباه گابریل سارا باعث شد آنسگار کناف گل پنجم میزبان را ثبت کند. دقایق پایانی تحت سلطه کامل فرانکفورت گذشت و حتی ورود مائورو ایکاردی نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

گالاتاسارای که تابستان با جذب ستاره‌هایی مانند گوندوغان و سانه امید زیادی برای اروپا داشت، حالا باید با روحیه‌ای آسیب‌دیده خود را برای دیدار دشوار مقابل لیورپول آماده کند. پیروزی فرانکفورت همچنین باعث شد شاگردان دینو تپولمر به خاطر گل زده بیشتر نسبت به پاری سن ژرمن در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرند.

