خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ گل فراموش‌نشدنی فرانکفورت؛

تحقیر تاریخی گالاتاسارای در اروپا

تحقیر تاریخی گالاتاسارای در اروپا
کد خبر : 1688044
لینک کوتاه کپی شد.

گالاتاسارای در آغاز فصل لیگ قهرمانان اروپا با شکست سنگین مقابل اینتراخت فرانکفورت، شب تلخی را تجربه کرد و از ورزشگاه دویچه‌بانک پارک با روحیه‌ای آسیب‌دیده خارج شد.

یه گزارش ایلنا،  گالاتاسارای، قهرمان سوپرلیگ ترکیه، در آغاز فصل لیگ قهرمانان اروپا شبی تلخ و فراموش‌نشدنی را پشت سر گذاشت. اینتراخت فرانکفورت با استفاده از اشتباهات فردی و دفاع متزلزل حریف، با نتیجه ۵–۱ میزبان را شکست داد.

تیم ترک بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۸ روی حرکت لروی سانه و ضربه دقیق کاپیتان یونوس آکگون به گل رسید. چند دقیقه بعد، باریش یلماز فرصت داشت اختلاف را دو برابر کند، اما ضربه‌اش از بالای دروازه به بیرون رفت و نقطه عطف نیمه اول رقم خورد.

پس از آن، فرانکفورت بر جریان بازی مسلط شد. در دقیقه ۳۷، دوان با شوتی از پشت محوطه گل تساوی را به ثمر رساند و از آن لحظه ورق کاملاً برگشت. در ادامه، کان اوزون و ضربه سر سینگو (به اشتباه سانچس) دو گل دیگر در نیمه اول زدند تا نیمه نخست با برتری ۳–۱ آلمان‌ها خاتمه یابد.

در نیمه دوم، فرانکفورت همچنان تیم برتر میدان بود. جاناتان بورکارت گل چهارم را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۵، اشتباه گابریل سارا باعث شد آنسگار کناف گل پنجم میزبان را ثبت کند. دقایق پایانی تحت سلطه کامل فرانکفورت گذشت و حتی ورود مائورو ایکاردی نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

گالاتاسارای که تابستان با جذب ستاره‌هایی مانند گوندوغان و سانه امید زیادی برای اروپا داشت، حالا باید با روحیه‌ای آسیب‌دیده خود را برای دیدار دشوار مقابل لیورپول آماده کند. پیروزی فرانکفورت همچنین باعث شد شاگردان دینو تپولمر به خاطر گل زده بیشتر نسبت به پاری سن ژرمن در صدر جدول لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی