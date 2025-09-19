شروع رویایی رشفورد با بارسا
مارکوس رشفورد در نخستین حضورش با پیراهن بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا، ظرف ۱۰ دقیقه دو گل تماشایی به نیوکسل زد و هواداران را شگفتزده کرد.
به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد با پیراهن بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا آغاز رویایی داشت. ستاره انگلیسی در نخستین حضورش، ظرف ۱۰ دقیقه دو بار دروازه نیوکسل را باز کرد.
گل اول در دقیقه ۵۸ به ثمر رسید. ژول کونده با نفوذی غافلگیرکننده از سمت راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و رشفورد با یک ضربه سر دقیق، توپ را به گوشه پایین سمت چپ فرستاد. این گل نهتنها بازگشت او به انگلیس را خاطرهانگیز کرد، بلکه ضربهای مهلک به نیوکسل بود که نیمه نخست موقعیتهای زیادی را از دست داده بود.
ده دقیقه بعد، رشفورد بار دیگر برقآسا ظاهر شد. در دقیقه ۶۸، توپ را در منطقه سهچهارم زمین به دست آورد و با یک شوت سهمگین پای راست، توپ را به تیرک افقی زد و سپس به تور دروازه نشست. گلی تماشایی که بارساییها را به وجد آورد و سنت جیمزز پارک را شوکه کرد.
برای هواداران بارسلونا، این شروع رویایی خرید بزرگشان لذتبخش بود. رشفورد نهتنها جای خود را در ترکیب پیدا کرد، بلکه نشان داد توانایی تغییر سرنوشت بازی را دارد. این دبل دراماتیک شاید تنها آغاز داستانی تازه برای ستارهای باشد که حالا در بارسلونا ماجراجویی جدیدی را آغاز کرده است.