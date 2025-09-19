قلیزاده در راه بازگشت به میادین
علی قلیزاده پس از عمل جراحی اداکتور، نخستین ماه توانبخشی را پشت سر گذاشت و در صورت ادامه روند مثبت، انتظار میرود آبان به تمرینات تیم بازگردد.
به گزارش ایلنا، علی قلیزاده که نیمه مرداد در شهر تورکو تحت عمل جراحی اداکتور قرار گرفت، نخستین ماه از حدود سه ماه دوره توانبخشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و روند بهبودی او طبق برنامه پزشکی پیش میرود.
قلیزاده از ابتدای مصدومیت بهصورت مرحلهای تمرین کرده است؛ شامل تقویت عضلات در سالن بدنسازی، تمرینات کمفشار در آب و جلسات منظم فیزیوتراپی. تاکنون هیچ نشانهای از تأخیر یا پسرفت در روند او دیده نشده است.
ستاره لخ پوزنان فصل را پس از یک پیشفصل کامل و چهار بازی آغاز کرده بود، اما مصدومیت روند او را متوقف کرد. غیبت قلیزاده تأثیر مستقیم بر تیم داشت؛ فصل گذشته او با ۸ گل و ۶ پاسگل، بارها امتیاز تیم را تضمین کرده بود و اکنون لخ پوزنان در بازیهایی که به دریبل و سرعت در کنارهها نیاز دارد، بخش از انعطاف تهاجمی خود را از دست داده است.
او که در این مدت کنار تیم بوده، با تأکید بر پیشرفت روزانهاش گفت: هر روز یک قدم به جلوست. هدفم بازگشت هرچه سریعتر، اما عاقلانه به میادین است.
قلیزاده اضافه کرد که تماشای بازیها از روی سکوها زاویه دید تازهای به تصمیمهای درون زمین داده و میتواند پس از بازگشت، به تیم کمک کند.
برنامه هفتههای آینده شامل ادامه تقویت ناحیه عملشده، افزایش تدریجی بار دویدن و ورود مرحلهبهمرحله به تمرینات تیمی است. در صورتی که بدن او پاسخ لازم را بدهد، انتظار میرود بازگشت قلیزاده به تمرینات اصلی لخ پوزنان در آبان محقق شود.