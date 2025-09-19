یک ایرانی داور بازی بارسلونا و نیوکسل شد

به گزارش ایلنا، مهبد بیگی، داور سوئدی ایرانی‌الاصل، امشب یکی از حساس‌ترین بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا را قضاوت می‌کند. او به‌عنوان کمک‌داور اول دیدار بارسلونا و نیوکسل انتخاب شده و این حضور، نمادی از مسیر پرفراز و نشیب اما موفقیت‌آمیز او در داوری حرفه‌ای است.

بیگی که ۸ سپتامبر ۱۹۸۶ در ساندویکن سوئد متولد شده، از سال ۲۰۱۲ در لیگ برتر سوئد (آلونسکان) فعال بوده و بیش از ۲۶۰ بازی داخلی را داوری کرده است. در سال ۲۰۱۹ نیز نام او وارد فهرست داوران بین‌المللی فیفا شد و از آن زمان راهی مسابقات سطح بالای اروپایی شد؛ از لیگ اروپا و لیگ قهرمانان گرفته تا یورو ۲۰۲۴.

مسیر حرفه‌ای بیگی داستان پشتکار و پیشرفت مداوم است. او در مصاحبه با رسانه‌های سوئدی، از سختی‌های مسیر داوری و کمبود حمایت از داوران جوان در سوئد سخن گفته و تأکید کرده که موفقیت در این حرفه نیازمند همکاری تیمی است. او خوش‌شانس می‌داند که با تیم داوری قدرتمندی کار می‌کند.

امشب در سنت جیمز پارک، مسئولیت بیگی حساس‌تر از همیشه خواهد بود. در دیداری که بارسا و نیوکسل برای صعود در «گروه مرگ» لیگ قهرمانان می‌جنگند، هر تصمیم داوری می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد. بیگی باید آفسایدها، برخوردهای فیزیکی و لحظات پرتنش را با دقت کامل مدیریت کند و نقش مؤثری در کنار داور اول داشته باشد.

مهبد بیگی، داور ایرانی‌الاصلی که در دل فوتبال سوئد رشد کرده، حالا در بزرگ‌ترین صحنه قاره سبز می‌درخشد و برای هواداران ایرانی یادآور این حقیقت است که استعداد و پشتکار می‌تواند مرزها را درنوردد. اگر امشب بیگی با تمرکز و آرامش همیشگی خود عمل کند، این حضور می‌تواند نقطه عطف دیگری در کارنامه او باشد و جایگاهش را در میان داوران نخبه اروپا مستحکم‌تر کند.

