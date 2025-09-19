به گزارش ایلنا، سرخپوشان در حالی برابر چادرملو صف‌آرایی می‌کنند که کادرفنی با تأکید بر ثبات ترکیب، اصرار دارد هماهنگی بیشتری میان خطوط ایجاد شود.

دروازه‌بان: پیام نیازمند پس از عملکرد خوب در دو هفته اخیر و تنها یک گل خورده، امیدوار است در ورزشگاه تختی دومین کلین‌شیت فصل را ثبت کند.

خط دفاع: حسین کنعانی و حسین ابرقویی همچنان زوج اصلی دفاع میانی خواهند بود. در سمت چپ، فرشاد احمدزاده به‌رغم غیرتخصصی بودن پستش به کار گرفته می‌شود. در دفاع راست اما بازگشت سهیل صحرایی پس از مصدومیت می‌تواند تنها تغییر بزرگ ترکیب باشد و جای میلاد محمدی را بگیرد.

خط میانی: زوج مارکو باکیچ و میلاد سرلک گزینه اصلی هاشمیان در مرکز میدان هستند. سرلک وظیفه پوشش دفاعی دارد و باکیچ نقش بازی‌ساز را ایفا خواهد کرد.

خط هجومی: امید عالیشاه با بازوبند کاپیتانی یکی از وینگرها خواهد بود و در سمت دیگر تیوی بیفوما به میدان می‌رود. رضا شکاری نیز پشت سر مهاجم نوک، وظیفه طراحی حملات را برعهده خواهد داشت.

مهاجم نوک: علی علیپور با سه گل در سه هفته ابتدایی بار هجومی تیم را به دوش می‌کشد و امید اصلی پرسپولیس در خط حمله است.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر چادرملو:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امید عالیشاه و علی علیپور

