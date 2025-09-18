به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا از همین حالا مقدمات بازی در مونتجوئیک را آغاز کرده است؛ نصب دوباره بنرها و تابلوهای فصل گذشته، آماده‌سازی غرفه‌های فروش غذا و محصولات رسمی و جمع‌آوری آثار مربوط به کنسرت اخیر، بخشی از این تغییرات است. همزمان عملیات آماده‌سازی زمین برای پهن شدن چمن جدید نیز در حال انجام است.

در سوی دیگر، یوفا نیز در برنامه‌های رسمی خود این دیدار را در استادیوم مونتجوئیک ثبت کرده، هرچند چند روز قبل هنوز نام نوکمپ به‌عنوان میزبان ذکر می‌شد. این تغییر باعث شگفتی هواداران بارسا شد که با مراجعه به سایت یوفا نام مونتجوئیک را به‌عنوان محل برگزاری دیدار حساس برابر پاری‌سن‌ژرمن دیدند.

تناقض مشابهی همچنان درباره بازی بارسا برابر المپیاکوس در هفته سوم وجود دارد، اما شواهد نشان می‌دهد که جدال بزرگ بارسا و پاری‌سن‌ژرمن در مونتجوئیک برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که اگرچه هنوز اعلام رسمی نشده، اما باید آن را قطعی دانست.

