نود ارومیه 1-1 داماش گیلان: فرار از شکست در دقایق پایانی
نود ارومیه و داماش گیلان در دیداری که برای هر دو تیم حیاتی بود، به تساوی ۱-۱ رضایت دادند تا همچنان از شرایط ایده‌آل فاصله داشته باشند.

به گزارش ایلنا، در ادامه هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های نود ارومیه و داماش گیلان در ورزشگاه ارومیه به مصاف هم رفتند که این مسابقه پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه مساوی ۱-۱ به پایان رسید.

نود ارومیه که برای دومین هفته متوالی بدون سرمربی به میدان رفته است، در این دیدار خانگی تلاش زیادی برای کسب سه امتیاز انجام داد اما در نهایت تنها به یک امتیاز بسنده کرد. این نتیجه باعث شد نماینده ارومیه جمع امتیازات خود را به عدد ۵ برساند و در رده نهم جدول قرار بگیرد.

در سوی دیگر میدان، داماش گیلان با هدایت علی نظر محمدی همچنان در حسرت برد باقی ماند. این تیم با این تساوی ۳ امتیازی شد اما در رده هفدهم جدول حضور دارد و شرایط سختی را تجربه می‌کند.

هر دو تیم از نتیجه به‌دست‌آمده رضایت نداشتند و حالا باید در هفته‌های آینده برای جبران امتیازهای از دست‌رفته با انگیزه بیشتری به میدان بروند.

