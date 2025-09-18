مدافع نیوکاسل به پرسپولیس پیوست

خبرگزاری کار ایران
مدافع چپ‌پای اسبق نورویچ که ۵ سال پیش موردتوجه لیورپول و یورگن کلوپ بود، اکنون مسیرش به پرسپولیس منتهی شده است.

به گزارش ایلنا، جمال لوئیس، مدافع چپ‌پای ۲۷ ساله و سابق نورویچ و نیوکاسل، که حدود پنج سال پیش در فهرست خرید یورگن کلوپ برای لیورپول قرار داشت، حالا مدت کمی مانده تا با پرسپولیس قرارداد امضا کند.

این بازیکن ایرلندی که سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و بازی برای تیم‌هایی چون نوریچ، نیوکاسل و واتفورد را دارد، با نظر مستقیم وحید هاشمیان جذب خواهد شد  تا خط دفاعی سرخ‌ها را تقویت کند.

حضور او می‌تواند تغییر مهمی در تاکتیک‌های پرسپولیس ایجاد کرده و رقابت جدی‌تری در پست دفاع چپ میان او و میلاد محمدی رقم بزند.

