صنعت نفت آبادان 1-1 نفت و گاز گچساران: تقسیم امتیازات شاگردان فکری و شجاعی
صنعت نفت آبادان در چهارمین بازی پیاپی خود هم به تساوی رضایت داد تا شاگردان مسعود شجاعی با وجود شکستن طلسم گلنزدن، همچنان از کسب نخستین پیروزی در لیگ یک فصل جدید بازبمانند.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان نفت و گاز گچساران بود. این دیدار با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا آبادانیها برای چهارمین هفته متوالی از رسیدن به سه امتیاز باز بمانند.
شاگردان مسعود شجاعی در این مسابقه اولین گل فصل خود را به ثمر رساندند و طلسم گلنزدن را شکستند، اما همچنان نوار تساویهای پیاپی آنها ادامه یافت. صنعت نفت با این نتیجه ۴ امتیازی شد و در پایان هفته چهارم در رده پانزدهم جدول جای گرفت؛ جایگاهی که هواداران آبادانی را چندان راضی نمیکند.
در سوی مقابل، نفت و گاز گچساران که هدایتش بر عهده محمود فکری است، با این یک امتیاز خارج از خانه 6 امتیازی شد و در رده چهارم جدول ایستاد. این نتیجه باعث شد گچسارانیها همچنان در جمع تیمهای بالای جدول باقی بمانند.
با ادامه این روند، فشار روی کادرفنی صنعت نفت افزایش خواهد یافت و بازیهای آینده میتواند برای مسعود شجاعی و شاگردانش سرنوشتساز باشد؛ چرا که هواداران آبادانی تشنه برد و تغییر شرایط تیم محبوبشان هستند.