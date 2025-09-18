صنعت نفت آبادان 1-1 نفت و گاز گچساران: تقسیم امتیازات شاگردان فکری و شجاعی

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان نفت و گاز گچساران بود. این دیدار با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا آبادانی‌ها برای چهارمین هفته متوالی از رسیدن به سه امتیاز باز بمانند.

شاگردان مسعود شجاعی در این مسابقه اولین گل فصل خود را به ثمر رساندند و طلسم گل‌نزدن را شکستند، اما همچنان نوار تساوی‌های پیاپی آن‌ها ادامه یافت. صنعت نفت با این نتیجه ۴ امتیازی شد و در پایان هفته چهارم در رده پانزدهم جدول جای گرفت؛ جایگاهی که هواداران آبادانی را چندان راضی نمی‌کند.

در سوی مقابل، نفت و گاز گچساران که هدایتش بر عهده محمود فکری است، با این یک امتیاز خارج از خانه 6 امتیازی شد و در رده چهارم جدول ایستاد. این نتیجه باعث شد گچسارانی‌ها همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول باقی بمانند.

با ادامه این روند، فشار روی کادرفنی صنعت نفت افزایش خواهد یافت و بازی‌های آینده می‌تواند برای مسعود شجاعی و شاگردانش سرنوشت‌ساز باشد؛ چرا که هواداران آبادانی تشنه برد و تغییر شرایط تیم محبوبشان هستند.

