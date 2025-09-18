خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنعت نفت آبادان 1-1 نفت و گاز گچساران: تقسیم امتیازات شاگردان فکری و شجاعی

صنعت نفت آبادان 1-1 نفت و گاز گچساران: تقسیم امتیازات شاگردان فکری و شجاعی
کد خبر : 1688013
لینک کوتاه کپی شد.

صنعت نفت آبادان در چهارمین بازی پیاپی خود هم به تساوی رضایت داد تا شاگردان مسعود شجاعی با وجود شکستن طلسم گل‌نزدن، همچنان از کسب نخستین پیروزی در لیگ یک فصل جدید بازبمانند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی میزبان نفت و گاز گچساران بود. این دیدار با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا آبادانی‌ها برای چهارمین هفته متوالی از رسیدن به سه امتیاز باز بمانند.

شاگردان مسعود شجاعی در این مسابقه اولین گل فصل خود را به ثمر رساندند و طلسم گل‌نزدن را شکستند، اما همچنان نوار تساوی‌های پیاپی آن‌ها ادامه یافت. صنعت نفت با این نتیجه ۴ امتیازی شد و در پایان هفته چهارم در رده پانزدهم جدول جای گرفت؛ جایگاهی که هواداران آبادانی را چندان راضی نمی‌کند.

در سوی مقابل، نفت و گاز گچساران که هدایتش بر عهده محمود فکری است، با این یک امتیاز خارج از خانه 6 امتیازی شد و در رده چهارم جدول ایستاد. این نتیجه باعث شد گچسارانی‌ها همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول باقی بمانند.

با ادامه این روند، فشار روی کادرفنی صنعت نفت افزایش خواهد یافت و بازی‌های آینده می‌تواند برای مسعود شجاعی و شاگردانش سرنوشت‌ساز باشد؛ چرا که هواداران آبادانی تشنه برد و تغییر شرایط تیم محبوبشان هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی