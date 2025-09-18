خبرگزاری کار ایران
پالایش نفت بندرعباس 0-1 هوادار: بازگشت آبی ها به صدر از هرمزگان
هوادار با شکست بندرعباسی ها به صدر جدول بازگشت.

به گزارش ایلنا، در ادامه هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم هوادار تهران در دیداری حساس مهمان پالایش نفت بندرعباس بود و موفق شد با تک‌گل خود در این مسابقه سه امتیاز ارزشمند را از جنوب کشور با خود به تهران ببرد.

شاگردان رضا ربیعی که پیش از این مسابقه در رده دوم جدول ایستاده بودند، با این پیروزی ۱۰ امتیازی شدند و بار دیگر جای نساجی مازندران را گرفتند تا صدر جدول لیگ یک را در اختیار بگیرند. 

در سوی دیگر، پالایش نفت بندرعباس با این شکست خانگی در امتیاز ۴ باقی ماند و حالا کار شاگردان ابراهیم صادقی برای بازگشت به جمع مدعیان دشوارتر شده است. این تیم نیاز دارد در هفته‌های آینده امتیازات کامل را کسب کند تا از میانه جدول فاصله بگیرد.

این برد خارج از خانه، سومین پیروزی هوادار در چهار هفته اخیر بود که نشان می‌دهد این تیم با ساختار دفاعی منظم و بازی هدفمند، یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ دسته اول است و همچنان باید جدی گرفته شود.

