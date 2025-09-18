تلاش یامال برای بازگشت سریع به ترکیب بارسلونا
وینگر جوان بارسلونا در جلسهای طولانی با کادر پزشکی و فیزیوتراپها در شهر ورزشی، روند ریکاوری خود را با جدیت ادامه داد.
به گزارش ایلنا، لامین یامال امروز جلسهای طولانی با پزشکان و فیزیوتراپهای بارسلونا در شهر ورزشی بارسلونا داشت. او صبح پنجشنبه نزدیک به چهار ساعت زیر نظر فیزیوتراپها کار کرد تا هرچه سریعتر آماده بازگشت به میادین شود. مدت زمان حضور یامال در سالن تمرینی نشان میدهد که او عزم جدی برای کوتاه کردن مسیر درمان و کمک دوباره به تیم دارد.
در حالی که تیم اصلی بارسلونا برای آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان در نیوکسل آماده میشود، بازیکنان مصدوم طبق روال هر روز تمرینات ویژهای را در شهر ورزشی دنبال میکنند. یامال نیز همراه با تیاگو آلکانتارا – که در سفر تیم حضور ندارد – تمرینات اختصاصی خود را انجام داد.
ستاره جوان کاتالان به دلیل مصدومیت دست، در فهرست بازی اروپایی جایی نداشت و دیدار تیمش را از بارسلونا تماشا خواهد کرد. هدف کادر فنی این است که او به بازی بعدی لیگ مقابل اوویدو در تاریخ ۲۵ سپتامبر برسد و در بهترین حالت پیش از دیدار حساس برابر پاریسنژرمن کاملاً آماده باشد، هرچند حضورش هنوز قطعی نیست.
در کنار یامال، دو بازیکن دیگر یعنی الخاندرو بالده و گاوی نیز روند ریکاوری خود را ادامه میدهند. درباره گاوی، کادر پزشکی در روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که روند درمان محافظهکارانه ادامه یابد یا نیاز به عمل جراحی باشد.