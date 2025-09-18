رحمتی: کار یحیی در فولاد فوق العاده است/ نکات مهمی را به تیم گوش زد کردیم

به گزارش ایلنا، فردا تیمهای فولاد خوزستان و خیبر خرم آباد در حالی به مصاف یکدیگر خواهند رفت که خیبر در صورت پیروزی مقابل حریف خود برای چهارمین هفته متوالی جایگاه صدرنشینی را در اختیار خواهد داشت.

مهدی رحمتی که به کنفرانس خبری این بازی نرسید، در ویدیویی که باشگاه خیبر منتشر کرده در مورد این بازی میگوید: عرض سلام دارم خدمت همه هواداران خیبر. بازی سخت و حساس و بسیار مهمی داریم با تیم خوب فولاد خوزستان. تیمی که بازیکنان خوب بسیاری دارد و همچنین کادرفنی فوق‌العاده.

او درباره شانس پیروزی یا کسب امتیاز تیمش هم عنوان کرد: امیدوارم بتوانیم تمام نکاتی که در هفته به بازیکنان گوشزد کردیم در زمین پیاده کنیم و از زمین سربلند بیرون بیاییم.

رحمتی در پایان گفت: از همه لرتباران که در خوزستان حضور دارند دعوت می‌کنیم تا به ورزشگاه بیایند و از تیم خیبر خرم آباد حمایت کنند.

