گزارش تمرین استقلال پس از شکست سنگین مقابل الوصل
پس از شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، بازیکنان آبیپوش در تمرین ریکاوری با چهرههایی مغموم حاضر شدند و هواداران هم با اعتراض به محل تمرین آمدند.
به گزارش ایلنا، شکست تلخ ۷–۱ استقلال مقابل الوصل در اولین بازی آسیایی، ۲۴ ساعت پس از مسابقه هنوز آثار خود را روی اعضای تیم برجای گذاشته است. چهرههای درهم و حال و هوای سنگین بازیکنان در تمرین عصر پنجشنبه و هنگام خروج از کمپ ناصر حجازی گویای شدت شوک ناشی از این شکست بود.
استقلالیها نیمهشب چهارشنبه به تهران بازگشتند و با دستور ساپینتو برای یک جلسه تمرین ریکاوری فراخوانده شدند. تمرینی که در فضایی عجیب برگزار شد و به نظر میرسد سرمربی پرتغالی تشرهای متعددی به بازیکنان بابت عملکرد ضعیفشان زده باشد.
انتقادات از بازی با الوصل حتی به تمرین هم کشیده شد و چند هوادار ناراضی با حضور مقابل کمپ ناصر حجازی اعتراض خود را به بازیکنان نشان دادند. شدت ناراحتی هواداران به حدی بود که حتی نمیتوانستند کلام خود را بهخوبی منتقل کنند؛ درست مانند بازیکنانی که با چهرههای درهم و شرمسار سریعاً محل را ترک میکردند.
چند کودک هوادار که برای گرفتن عکس یادگاری جلوی کمپ حضور داشتند، موفق شدند به هدف خود برسند، اما در تصاویر خبری از لبخند بازیکنان دیده نمیشد؛ حتی رامین رضاییان که معمولاً با خوشرویی با هواداران سلفی میگیرد، این بار بدون حال و حوصله محل را ترک کرد.
در چنین شرایطی، ساپینتو باید هرچه سریعتر تیم بهتزده خود را از جو سنگین موجود خارج کند. او میداند محبوبیت نزد هواداران محدود است و اگر نتواند اوضاع را سر و سامان دهد، طبق عرف فوتبال، ممکن است یکی از قربانیان این بحران باشد. شروع بازسازی تیم میتواند در بازی هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان رقم بخورد و نشان دهد استقلال چگونه از این گرداب شکست بیرون خواهد آمد.