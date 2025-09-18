خبرگزاری کار ایران
گل محمدی: اتفاقاتی افتاد که مانع از امتیازگیری ما شد/ روز سختی خواهیم داشت

سرمربی فولاد می‌گوید که خیبر یکی از بهترین سبک فوتبالی لیگ برتر را ارائه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، در نشست خبری پیش از دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: «هفته چهارم رقابت‌ها را در پیش داریم. روند ما از ابتدای فصل تاکنون از نظر امتیازگیری مطلوب نبوده، هرچند شاید از نظر فنی و فوتبالی نسبت به حریفان برتری داشتیم، اما در نتیجه‌گیری و کسب امتیاز مشکلاتی پیش آمد از جمله برخی اتفاقات در همان هفته اول. در امر گلزنی نیز با کمبودهایی مواجه بودیم. فردا مقابل یکی از تیم‌های خوب لیگ، یعنی خیبر قرار می‌گیریم. خیبر تیمی دونده و تاکتیکی است که با ایده‌های خاص خود یکی از فوتبال‌های خوب لیگ را ارائه می‌دهد.»

سرمربی فولاد در ادامه افزود: «بچه‌های ما با توجه به عملکرد خوبی که هفته گذشته برابر پرسپولیس داشتند، چه در بخش حمله و چه در حفظ توپ، این هفته تمرینات هدفمند و باانگیزه‌ای را پشت سر گذاشتند و آماده این دیدار هستیم. امیدوارم بتوانیم در بخش گلزنی و استفاده از فرصت‌ها عملکرد بهتری داشته باشیم، چرا که این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد.»

گل‌محمدی با اشاره به نقش هواداران تیمش گفت: «ان‌شاءالله با حضور و حمایت هواداران، مطمئنم می‌توانیم نمایشی قابل قبول همراه با کسب نتیجه خوب ارائه دهیم. این دیدار برای ما روزی مهم و البته سخت است. امیدوارم بتوانیم سه امتیاز خانگی را به دست بیاوریم و روند امتیازگیری خود را بهبود بخشیم.»

وی درخصوص جذب بازیکن خارجی برای فولاد توضیح داد: «وقتی پنجره نقل و انتقالات بسته می‌شود، جذب بازیکن آزاد دشوار است. بازیکنان آزاد خوب به ندرت یافت می‌شوند و ریسک بالایی در این مسیر وجود دارد؛ شاید از میان صد گزینه تنها یک یا دو نفر کیفیت لازم را داشته باشند. با این حال، با توجه به نقل و انتقالات انجام شده، هرچند نتوانستیم بازیکن خارجی جذب کنیم، اما تلاش کردیم با استفاده از بازیکنان جوان و محصولات آکادمی این خلا را پر کنیم.»

یحیی در پایان گفت: «البته جا افتادن این بازیکنان زمان می‌برد و نیازمند اعتماد هستند. امیدوارم آن‌ها از این فرصت استفاده کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. در ادامه فصل مشخص خواهد شد چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.»

