زارع: هنوز اتفاقی نیفتاده/ نتایج خوب ملوان باید ادامه داشته باشد
سررمبی ملوان گفت که آنها برابر یکی از پرامکاناتترین تیمهای لیگ بازی دارند.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع، سرمربی ملوان، در نشست خبری پیش از دیدار برابر گلگهر، در پاسخ به این پرسش که با وجود جداییهای متعدد چگونه توانسته تیمش را به جمع مدعیان لیگ برتر برساند، اظهار داشت: «اتفاق خاصی رخ نداده است. وظیفه همه تیمهای حاضر در لیگ برتر این است که در سطح بالایی ظاهر شوند؛ چه تیمهایی که از مهرههای فراوان برخوردارند، چه باشگاههایی که بازیکنان مطرح زیادی در اختیار ندارند و چه تیمهایی که شرایطی میان این دو دارند.»
او ادامه داد: «خوشبختانه شناخت متقابل من و بازیکنان از یکدیگر، به ما کمک کرده است. بازیکنان خوب تمرین میکنند، به کادرفنی گوش میدهند و علاقه زیادی به کار دارند. آنها تواناییهای خود را در زمین پیاده میکنند و به همین دلیل نتایج بدی هم نگرفتهایم. به طور کلی اتفاق ویژهای رخ نداده، بلکه این تلاش بازیکنان است که باعث نمایشهای خوب آنها در زمین شده است.»
زارع درباره دیدار پیشروی تیمش برابر گلگهر سیرجان گفت: «فردا مقابل تیم خوب، پرمهره و پرامکانات گلگهر بازی داریم. شخصاً به سیرجان رفتم و از نزدیک امکانات این باشگاه را دیدم. آنها مجموعه و کادر فنی بسیار خوبی دارند و بازیکنانشان قابل احترام هستند. امیدوارم روز خوب ما باشد و بتوانیم سه امتیاز کامل این دیدار را به دست آوریم.»
سرمربی ملوان در خصوص بازیکنان محروم و مصدوم تیمش توضیح داد: «متأسفانه رحمان جعفری و سجاد آشوری مصدوم هستند. محمد پاپی نیز به دلیل اخراج در بازی گذشته نمیتواند تیم را همراهی کند. درباره پرهام موقری هم باید بگویم فشار زیادی روی او بوده است، چرا که علاوه بر حضور در اردوی تیم ملی امید، در فشردهترین شرایط ممکن در رقابتهای این تیم بازی کرده و به همین دلیل دچار مصدومیت شد. البته تیم امید در این موضوع تقصیری ندارد، اما رفتوآمد مداوم بین تیم امید و باشگاه باعث شد فشار مضاعفی به او وارد شود.»