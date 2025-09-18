نونهالان استقلال در دربی ردههای پایه شکست خوردند
تیم نونهالان استقلال با نتیجه ۲–۱ مقابل پرسپولیس شکست خورد تا پس از تیم جوانان، این تیم هم در دربی ردههای پایه نتیجه را واگذار کند.
به گزارش ایلنا، تیم نونهالان استقلال امروز در هفته هشتم لیگ، در دیدار حساس مقابل پرسپولیس به میدان رفت و با نتیجه ۲–۱ شکست خورد. در نیمه اول، پرسپولیس ابتدا به گل رسید اما استقلال توسط امیرمحمد سام دلیری گل تساوی را به ثمر رساند و نیمه اول با نتیجه برابر خاتمه یافت.
در نیمه دوم، هر دو تیم فرصتهای متعددی برای گلزنی داشتند، اما در دقایق پایانی پرسپولیس موفق شد گل دوم را وارد دروازه استقلال کند و نتیجه ۲–۱ به سود این تیم رقم خورد.
با این نتیجه، پس از تیم جوانان استقلال، نونهالان آبیپوش نیز در دربی ردههای پایه مقابل پرسپولیس شکست خوردند.