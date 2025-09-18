خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حتی یک لحظه هم تردید نکردم

رسمی: ژوزه مورینیو سرمربی بنفیکا شد

رسمی: ژوزه مورینیو سرمربی بنفیکا شد
کد خبر : 1687972
لینک کوتاه کپی شد.

ژوزه مورینیو در واکنش به جدایی برونو لاژه، با احترام از همتای پیشین خود یاد کرد و در عین حال توضیح داد چگونه پیشنهاد هدایت بنفیکا را پذیرفته است.

به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو با قراردادی ۲ ساله هدایت بنفیکا را برعهده گرفت و جانشین برونو لاژه شد. مورینیو کار سرمربیگری را در بنفیکا آغاز کرد و حالا پس از ۲۵ سال دوباره روی نیمکت عقاب‌های لیسبون می‌نشیند. 

تنها ۴۸ ساعت پس از اخراج برونو لاژه از نیمکت بنفیکا به دلیل شکست ۳–۲ مقابل قره‌باغ آذربایجان در لیگ قهرمانان اروپا، ژوزه مورینیو به فوتبال پرتغال بازگشت. سرمربی پیشین منچستریونایتد و رئال مادرید که سه هفته قبل از فنرباغچه جدا شده بود، روز چهارشنبه در فرودگاه «تایرس آئرودروم» لیسبون دیده شد تا مذاکرات نهایی با مدیران بنفیکا را انجام دهد.

برونو لاژه در صحبت‌های خداحافظی خود برای جانشین آینده‌اش آرزوی موفقیت کرد و خطاب به مورینیو گفت: «برای کسی که بعد از من می‌آید، بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. نمی‌دانم خبر درست است یا نه، اما اگر آقای مورینیو باشد، او کسی است که همیشه از بنفیکا شناخت داشته و تیم را تحسین کرده است.»

مورینیو پس از ورود به لیسبون توضیح داد که پیشنهاد بنفیکا را بدون تردید پذیرفته است: «قبل از پرواز از من پرسیدند اگر پیشنهادی از بنفیکا برسد، علاقه‌مند هستم یا نه. پاسخ دادم بله. وقتی به من گفتند به طور رسمی می‌خواهند مذاکره کنند، گفتم پس از بازگشت به پرتغال، آماده صحبت هستم. وقتی با این فرصت روبه‌رو شدم، حتی یک لحظه هم فکر نکردم؛ علاقه‌مندم.»

او در ادامه با همدردی نسبت به لاژه افزود: «هر مربی پس از اخراج دچار غم و اندوه می‌شود. این طبیعی است. من هم به‌تازگی چنین تجربه‌ای داشتم. برای او احترام و همبستگی زیادی قائلم. یک ماه و نیم پیش هم گفتم که او مربی بزرگی است و این حرفم همچنان پابرجاست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی