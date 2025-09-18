عنایتی: مزد تلاش مقابل نیرو زمینی را در دقایق آخر گرفتیم
سرمربی سایپا پس از برد ۱–۰ تیمش مقابل نیرو زمینی تأکید کرد که تیم هنوز جای پیشرفت دارد و برنامههای ویژهای برای استفاده از بازیکنان جوان و تقویت روحیه تیم در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، تیم سایپا در هفته چهارم لیگ یک موفق شد با نتیجه ۱–۰ نیرو زمینی را شکست دهد. رضا عنایتی، سرمربی سایپا، پس از بازی درباره روند مسابقه و عملکرد تیمش گفت: نیرو زمینی دقیقاً همان چیزی بود که انتظار داشتیم؛ خط دفاعشان فوقالعاده قوی است و چند بازیکن سرعتی و خطرناک دارند. برخی موقعیتها به دلیل بدشانسی از دست رفت، اما خوشبختانه در دقایق آخر توانستیم مزد تلاشمان را بگیریم. با این حال، از عملکرد کلی تیم راضی نیستم؛ تیمی که میخواهد به صدر جدول برسد، باید تلاش بیشتری کند.
عنایتی همچنین از حمایت هواداران تشکر کرد و افزود: امیدوارم بهترینها برای سایپا رقم بخورد. از هواداران هم تشکر میکنم که ما را تنها نگذاشتند.
سرمربی سایپا درباره حاشیههای پیش از بازی و اظهارات اخیر گفت: بگذارید فنی صحبت کنیم. آن پوستر قبل از بازی یک اشتباه ساده بود و نباید اجازه داد حاشیهها بزرگ شود. باشگاه سایپا ابتدا تیم فرهنگی و سپس فنی است.
او در پایان درباره روحیه تیم و استفاده از بازیکنان جوان گفت: تمام تلاشم این است که تیم از لحاظ روحی شرایط خوبی داشته باشد. بازیکنان باید کار را تمام کنند و ما استفاده از جوانان را در برنامه داریم. نگاه ما به تیمهای پایه جدی است و مطمئن باشید در آینده از بازیکنان جوان بهره خواهیم برد.