اسبقیان: امیدواریم استقلال پس از شکست مقابل الوصل بهتر عمل کند

به گزارش ایلنا، شکست سنگین استقلال مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا باعث واکنش‌های گسترده هواداران شد و انتقادها از مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم را فرا گرفت.

در همین راستا، شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، درباره دخالت وزارتخانه در بررسی عملکرد باشگاه گفت: بحث باشگاه‌ها مربوط به حوزه هیئت مدیره است و آن‌ها بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد.

او افزود: این مسائل باید در هیئت مدیره بررسی شود و تصمیمات مناسب گرفته شود. وزارت ورزش تنها نظارت دارد و در امور فنی دخالت نمی‌کند. باشگاه‌ها مستقل هستند.

اسبقیان همچنین تأکید کرد: هیئت مدیره باید اقدامات لازم را برای موفقیت آینده استقلال اتخاذ کند. استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتور جزو مفاخر فوتبال کشور هستند و نتایج برون مرزی آن‌ها برای ما اهمیت دارد.

با وجود جذب بازیکنان بزرگ در تابستان، استقلال تا اینجای فصل سوپرجام را از دست داده، ۴ امتیاز از سه بازی لیگ برتر کسب کرده و در لیگ قهرمانان آسیا ۱–۷ به الوصل باخته است، ناکامی‌هایی که هواداران را نگران آینده تیم کرده است.

