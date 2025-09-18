اسبقیان: امیدواریم استقلال پس از شکست مقابل الوصل بهتر عمل کند
پس از شکست ۷–۱ استقلال مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا، معاون وزیر ورزش تأکید کرد که بررسی نتایج برعهده هیئت مدیره باشگاه است و وزارت تنها نظارت میکند.
به گزارش ایلنا، شکست سنگین استقلال مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا باعث واکنشهای گسترده هواداران شد و انتقادها از مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم را فرا گرفت.
در همین راستا، شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، درباره دخالت وزارتخانه در بررسی عملکرد باشگاه گفت: بحث باشگاهها مربوط به حوزه هیئت مدیره است و آنها بررسیهای لازم را انجام خواهند داد.
او افزود: این مسائل باید در هیئت مدیره بررسی شود و تصمیمات مناسب گرفته شود. وزارت ورزش تنها نظارت دارد و در امور فنی دخالت نمیکند. باشگاهها مستقل هستند.
اسبقیان همچنین تأکید کرد: هیئت مدیره باید اقدامات لازم را برای موفقیت آینده استقلال اتخاذ کند. استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوبآهن و تراکتور جزو مفاخر فوتبال کشور هستند و نتایج برون مرزی آنها برای ما اهمیت دارد.
با وجود جذب بازیکنان بزرگ در تابستان، استقلال تا اینجای فصل سوپرجام را از دست داده، ۴ امتیاز از سه بازی لیگ برتر کسب کرده و در لیگ قهرمانان آسیا ۱–۷ به الوصل باخته است، ناکامیهایی که هواداران را نگران آینده تیم کرده است.