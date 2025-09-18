به گزارش ایلنا، این هفته، باشگاه‌های میلان و اینتر برای خرید منطقه سن‌سیرو، شامل استادیوم تاریخی مه آتزا، به توافق رسیدند و شورای شهر میلان روز چهارشنبه این معامله را تأیید کرد. اسکارونی، مدیر پروژه، به اسکای اسپورتس گفت که هدف آن‌ها ساخت بهترین ورزشگاه اروپا در میلان است و متعهد به این پروژه مهم و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت هستند. او افزود این ورزشگاه برای همه خواهد بود و همه میلانی‌ها به آن افتخار خواهند کرد.

ورزشگاه جدید باید تا سال ۲۰۳۱ آماده شود تا میلان یکی از میزبانان یورو ۲۰۳۲ باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دو باشگاه حدود ۱۹۷ میلیون یورو برای خرید منطقه سن‌سیرو پرداخت کرده‌اند، اما کل پروژه بیش از یک میلیارد یورو هزینه خواهد داشت که بین دو باشگاه تقسیم می‌شود. احتمالاً پروژه شامل تخریب کامل یا بخشی از استادیوم مه آتزا خواهد بود و جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

